خارجية إيران تفند مزاعم إرسال أسلحة لاستخدامها في حرب أوكرانيا

وقال كنعاني، مساء اليوم (الثلاثاء)، ردًا على بعض المزاعم بشأن إرسال إيران أسلحة ، بما في ذلك طائرات مسيرة ، لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا ، ان ايران تعتبر هذه المزاعم عارية عن الصحة.



واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة والمبنية على معلومات كاذبة وافتراضات مغرضة هي جزء من اثارة الاجواء السياسية والهادفة للاجهزة الإعلامية لبعض الدول ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية ، ومن هنا اعلنت ايران استعدادها للحوار والتفاوض مع أوكرانيا من أجل إزالة هذه التهم.



وفي إشارة إلى الحياد النشط للجمهورية الإسلامية الايرانية في حرب أوكرانيا ، قال كنعاني: منذ بداية الصراع ، أكدت الجمهورية الإسلامية الايرانية دائمًا وضمن معارضتعها استمرار الحرب ، على ضرورة وقف الصراع و حل النزاعات بالطرق السلمية ، وفي هذا الصدد ، عقدت لقاءات واتصالات عدة من قبل وزير الخارجية الايراني مع نظيريه الروسي والأوكراني.



وفي الختام أكد المتحدث باسم الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية، من خلال تبني موقف واضح ، تؤكد دائمًا على احترام المبادئ الأساسية للسيادة والاستقلال ووحدة التراب لجميع البلدان ، بما في ذلك أوكرانيا. ، على أساس مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.