بري: لا اسير وفق أمر اي شخص، ومصلحة لبنان اولا

وقال بري حول المداخلة التي تمحورت حول صندوق النقد الدولي ومندوبيه الذين عمرهم دون عمر الازمة اللبنانية قائلاً: اولاً هذا الكلام خطير في المجلس النيابي، انا ما "بمشي بأمر حدا انا بشوف مصلحة بلدي اولاً، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره".



واضاف: وحتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية وانا لا ادافع عن لجنة المال ولا عن رئيسها وهم عملوا وصرفوا جهداً ووقتا ولا اقول ذلك للدفاع عن النائب ابراهيم كنعان ورئيس اللجنة الذين عقدوا اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول الى الإصلاحات التي تناسب لبنان.