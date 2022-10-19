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الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 ساعة 07:48

إيران ترفض طلباً أمريكياً بخصوص قتلة الشهيد سليماني

إيران ترفض طلباً أمريكياً بخصوص قتلة الشهيد سليماني
وقال عبد اللهيان في مقابلة مع القناة الأولى الإيرانية نشرتها في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وركزت على السياسة الخارجية الإيرانية، إن "إيران ليست مستعدة لتوقيع أي اتفاق يتضمن ضرراً لها"، مضيفاً "لم نبتعد عن طاولة المفاوضات، ولسنا مستعدين لأي اتفاق مع أي أضرار، لكننا نبحث عن اتفاق معقول يؤمن مصالح البلاد".

واعتبر عبد اللهيان إن "إحدى المشكلات في خطة العمل الشاملة المشتركة تتمثل في أن الالتزامات محددة بوضوح، لكن إلغاء العقوبات لم يُذكر بوضوح".

وتابع "على هامش المفاوضات النووية واجهنا طلبًا من الأمريكيين بإزالة 60 شخصًا مدرجين على القائمة السوداء في إيران لتورطهم في اغتيال الجنرال القائد الشهيد قاسم سليماني، وهو طلب غير معقول، وقلنا لهم بوضوح أن هذه القضية هي خطنا الأحمر".

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أدرجت وزارة الخارجية الإيرانية، 51 فرداً أمريكيا جديداً على القائمة السوداء "لأدوارهم" في اغتيال قاسم سليماني.

وعند سؤاله بشأن الحرب في أوكرانيا، أجاب وزير الخارجية الإيراني "في الشهر الثاني من الحرب الأوكرانية الروسية، طلبت أوكرانيا من إيران مطالبة روسيا بوقف إطلاق النار".

وأضاف عبد اللهيان "إن إيران تواصل جهودها لوقف إطلاق النار وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، لكن الغرب يواصل إرسال أسلحة الحرب".

وحول آخر الأخبار المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية السعودية، قال: "في الآونة الأخيرة، أعلن السعوديون استعدادهم لعقد لقاء مع طهران على المستوى السياسي، ونأمل أن يتم تنفيذ اتفاقيات الجولة الخامسة بين البلدين قريباً".
رقم : 1019948
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