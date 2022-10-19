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الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 ساعة 07:55

الارجنتين تفرج عن خمسة إيرانيين من طاقم الطائرة الفنزويلية

الارجنتين تفرج عن خمسة إيرانيين من طاقم الطائرة الفنزويلية
وقال كنعاني في تصريحات صحفية إنه "تم الإفراج عن خمسة إيرانيين من طاقم الطائرة الفنزويلية المضبوطة في الأرجنتين، بعد 129 يوماً من الجهود الدبلوماسية وحملة قانونية وقنصلية مشتركة بين إيران وفنزويلا".

وأعلنت سلطات المحاكم في الأرجنتين، الجمعة، الإفراج عن خمسة من أفراد الطاقم المتبقين في طائرة بوينج 747 التابعة لشركة إمتراسور الفنزويلية، والتي تم حجزها في الأرجنتين منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إن قاضي التحقيق الأرجنتيني أعلن أخيرًا إنه وفق المستندات والوثائق التي قدمها المدعون في هذه القضية، من بينهم الرابطة الإسرائيلية الأرجنتينية (دايا) واثنان من نواب  البرلمان الأرجنتيني، غير كافية، وأصدر أمرا بالإفراج عن الطاقم الإيراني ورفع الحظر عن الطاقم الإيراني".

وتابع ناصر كنعاني إن "طاقم الطائرة الإيرانية الفنزويلية في طريقهم للعودة إلى إيران".

ووصلت هذه الطائرة إلى الأرجنتين قادمة من المكسيك في 6 يونيو/ حزيران الماضي، وكانت هذه الطائرة المكونة من 14 فنزويليًا وطاقمًا من خمسة إيرانيين في طريقها إلى أوروغواي بعد يومين، لكن لم يُسمح لها بالدخول واضطرت للعودة إلى الأرجنتين، ومنذ ذلك الحين تم احتجازها في الأرجنتين، كما تمت مصادرة جوازات سفر طاقمها.

واستدعت الخارجية الإيرانية، القائم بأعمال السفارة الأرجنتينية احتجاجاً على احتجاز خمسة إيرانيين كانوا على متن هذه الطائرة.
رقم : 1019950
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