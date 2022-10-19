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الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 ساعة 10:23

التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الأوروبي يتخطى 3.4 مليار يورو

التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الأوروبي يتخطى 3.4 مليار يورو
وأستوردت دول الاتحاد الاوروبي سلعا من ايران بقيمة 727 مليون يورو خلال فترة كانون الثاني – آب 2022 بنمو 31 بالمئة، صعودا عن 555 مليون يورو المحققة في الفترة المناظرة 2021.

وبلغت الصادرات الاوروبية الى ايران 2.676 مليار يورو بنمو 28 بالمئة ايضا ارتفاعا عن 2.094 مليار يورو في 2021.

وكانت ألمانيا الشريك التجاري الاول لايران من بين دول الاتحاد الاوروبي في الشهور الثمانية الاولى من سنة 2022، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 1.214 مليار يورو بنمو 8 بالمئة.

وسجلت الصادرات الالمانية 1.022 مليار يورو بنمو 9 بالمئة، في مقابل استيراد سلع من ايران بقيمة 192 مليون يورو بزيادة 4 بالمئة على اساس سنوي.
مصدر : وكالات
رقم : 1019979
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