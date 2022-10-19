الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 ساعة 11:16

قوى الامن الداخلي الايرانية: أمن ونظام المجتمع خط أحمر

قوى الامن الداخلي الايرانية: أمن ونظام المجتمع خط أحمر
وفي تصريح ادلى به في مدينة شيراز حول الاحداث الاخيرة في البلاد بان نظام وأمن المجتمع هو الخط الأحمر لقوى الامن الداخلي وقال: ان قوى الامن الداخلي المضحية لا تتوانى عن بذل اي جهد لتحقيق هذين الامرين وعلى الاعداء أن يعلموا بان اثارتهم الاجواء لن تصرفها عن مسار اقتدارها لحظة واحدة.

وأضاف: لا مكان للاحتجاج الذي يؤدي إلى الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن والضرر في بلادنا ، ولن تتسامح قوى الامن الداخلي أبدًا مع الافراد الذين يسعون وراء مثل هذه الأهداف.

وقال: بحسب القانون فإن على قوى الامن الداخلي التصدي لأي جرم مشهود ومن ضمنه إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، كما أن الإخلال بأمن ونظام المجتمع يعد من الجرائم المشهودة، ومن غير المقبول لقوى الامن الداخلي ان تقف موقف المتفرج في مثل هذه الحالات.

كما أشار العميد رضائي إلى دور العابثين والمخلين بنظام المجتمع في الاضطرابات الأخيرة ، وقال: يجب أن يتأكد هؤلاء الأشخاص من أن أفعالهم لن تمر دون رد في أي موقع هم فيه.

وتابع العميد رضائي: في أعمال الشغب الأخيرة، قام عدد من الشخصيات غير الواعية والمجرمين والمتهمين وذوي النفوذ بالتحريض على الفتنة بكلماتهم وأنشطتهم وادوا الى إحداث خسائر بشرية ومادية، وعليهم ان يتحملوا مسؤولية ذلك.

واعتبر تعزيز إيران الإسلامية ، وقطع الاعتماد على الدول والحكومات الأجنبية في مختلف القطاعات ، وتقوية عفة وحجاب المرأة كقوة وطنية ، من أسباب عداء الاستكبار، وقال: من الصعب عليهم تحمل وجود إيران قوية ، الامر الذي يجعلهم يسعون كل يوم لخلق فتنة جديدة للشعب والبلاد، لكنهم يجهلون حقيقة أن الشعب الإيراني شعب يقظ ولن ينخدع بمؤامراتهم.
رقم : 1019984
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لغز خلافة محمود عباس عشية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة
لغز خلافة محمود عباس عشية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي.. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي.. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
19 تشرين الأول 2022
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
19 تشرين الأول 2022
اجتماع لإعادة اللاجئين السوريين.. من يضع العصي في عجلاته؟
اجتماع لإعادة اللاجئين السوريين.. من يضع العصي في عجلاته؟
19 تشرين الأول 2022
أعمال الشغب في إيران والرهان الأعمى لـ ‘‘بايدن الخاسر‘‘
أعمال الشغب في إيران والرهان الأعمى لـ ‘‘بايدن الخاسر‘‘
19 تشرين الأول 2022
إيران ترفض طلباً أمريكياً بخصوص قتلة الشهيد سليماني
إيران ترفض طلباً أمريكياً بخصوص قتلة الشهيد سليماني
19 تشرين الأول 2022
حزب الله... ملاك إنقاذ لبنان من أطماع الصهاينة
حزب الله... ملاك إنقاذ لبنان من أطماع الصهاينة
18 تشرين الأول 2022
تسليح الضفة الغربية بدأ بـ "عرين الأسود"
تسليح الضفة الغربية بدأ بـ "عرين الأسود"
18 تشرين الأول 2022
وفد سعودي يصل إلى صنعاء.. ما هي الدلالات؟
وفد سعودي يصل إلى صنعاء.. ما هي الدلالات؟
18 تشرين الأول 2022
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
18 تشرين الأول 2022
محمد بن سلمان يهدم جدة ويشرد سكانها... تطوير فاشل جديد أم حقد قديم؟
محمد بن سلمان يهدم جدة ويشرد سكانها... تطوير فاشل جديد أم حقد قديم؟
18 تشرين الأول 2022
لبنان.. مطالبات وضغط من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
لبنان.. مطالبات وضغط من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
18 تشرين الأول 2022
الأطماع البريطانية في اليمن .. بريطانيا تسعى إلى تقسيم اليمن
الأطماع البريطانية في اليمن .. بريطانيا تسعى إلى تقسيم اليمن
18 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لغز خلافة محمود عباس عشية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي.. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
أعمال الشغب في إيران والرهان الأعمى لـ ‘‘بايدن الخاسر‘‘