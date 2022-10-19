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الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 ساعة 11:21

سلطنة عمان: ندعم سيادة واستقلال سورية

سلطنة عمان: ندعم سيادة واستقلال سورية
جاء ذلك أمس الثلاثاء خلال لقائه السفير السوري إدريس ميا بمناسبة تقديم أوراق اعتماده سفيراً للسلطنة، والذي ثمن مواقف السلطنة الداعمة لسورية والحريصة على سيادتها ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أن الارتقاء بعلاقات البلدين وتعزيزها في كل المجالات هو في سلم أولويات السياسة الخارجية السورية.

حضر اللقاء كل من وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون الإدارية والمالية محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي، ومدير إدارة المراسم في الوزارة السفير خالد الجرادي، ومديرة المعهد الدبلوماسي السفيرة زينب القاسمية ومدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين السفير عماد مصطفى، إلى جانب عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية، وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبعض أبناء الجالية، وأعضاء السفارة السورية في مسقط.
مصدر : وكالات
رقم : 1019989
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