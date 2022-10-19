مناورات الحرس الثوري.. القوات الخاصة تنفذ انزالا في مرتفعات أرس

وبدات المرحلة الرئيسية من مناورات القوات البرية للحرس الثوري صباح اليوم بحضور الوحدات المشاركة.



وفي هذه المرحلة من المناورات، نفذت القوات الخاصة التابعة للحرس الثوري عمليات انزال بطائرات الهليكوبتر في مناطق محددة مسبقاً والتدريب على السيطرة على ارتفاعات العدو الافتراضي وقطع طرق امداده.



وانطلقت مناورات القوات البرية للحرس الثوري صباح الاثنين تحت شعار "ايران القوية" في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية غرب البلاد.



وتجري المرحلة الرئيسية للمناورات في منطقة أرس العامة برعاية القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وعدد من كبار قادة الحرس الثوري.



وتأتي المناورات تماشيا مع تنفيذ مهام حرس الثورة الإسلامية وفق التقويم السنوي المعلن ولتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البرية.