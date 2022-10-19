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الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 ساعة 16:51

المتحدث باسم الحكومة: سنرد قريباً على اجراءات المعادين لنا

المتحدث باسم الحكومة: سنرد قريباً على اجراءات المعادين لنا
جاء ذلك في حديث للصحفيين اجراه اليوم الاربعاء على هامش اجتماع الحكومة، وقال: ان احد القرارات التي ستتخذها الحكومة هو المتابعة القانونية للمخالفات والجرائم المتعددة التي قام بها وارتكبها بعض مسؤولي الدول الاجنبية وبعض وسائل الاعلام الاجنبية في دعم وترويج الاعمال الارهابية.

وأضاف المسؤول الايراني قائلا: ان ايران سترد بالمثل على بعض الاعمال التي قام بها بعض مسؤولي الدول والوسائل الاعلامية الاجنبية سواء في مجال الاعمال الارهابية أو الترويج للعنف أو سوء التعليمات وبالتالي استغلال الاطفال والاحداث حيث ستعلن وزارة الخارجية تفاصيل هذا الرد.

وأشار المتحدث بإسم الحكومة الى حضوره في جامعة العلامة الطباطبائي وحواره مع الطلبة الجامعيين أمس الثلاثاء، وأكد أن احدى الواجبات الملقاة على عاتق المسؤولين هي تواجدهم بين المواطنين والطلبة للاستماع الى مطاليبهم التي أكد عليها رئيس الجمهورية.

ووصف هذا اللقاء الذي حاولت وسائل الاعلام الاجنبية التقليل من شأنه وتشويه الحقائق التي جرت فيه قائلا: لقد ابلغوني أن عددا من الطلبة يريدون تنظيم تجمع في مبنى بجنب الجامعة، وقد ذهبت الى ذلك المبنى وحضرت بينهم واستمعت الى اسئلتهم وأجبت عليها وجرى حوار بيننا.

وأشار بهادري جهرمي الى أن المسؤولين أعلنوا استعدادهم للحضور في الجامعات وليس هناك أي خط أحمر في الاسئلة، ووصف لقاءه مع الطلبة بانه كان جيدا للغاية رغم الاكاذيب التي نشرتها وسائل الاعلام المعادية وهذا هو ديدن الاعلام الكاذب وليس بجديد.
رقم : 1020029
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