الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 ساعة 16:56

اصابة قائد عسكري و7 من مرافقيه بانفجار في السليمانية العراقية

اصابة قائد عسكري و7 من مرافقيه بانفجار في السليمانية العراقية
حيث تم نقل آكام عمر الى مستشفى فاروق بمدينة السليمانية وتوفي احد العناصر معه اثر اصابته.

وبحسب مصادر مطلعة فان عبوة ناسفة انفجرت على قوات الكوماندوز خلال تنفيذهم عملية عسكرية ضد ارهابيي "داعش"، واصيب قائد قوات الكوماندوز مع عدد من مرافقيه.

وتوفي احد العناصر المصابين كان من حراس قائد قوات الكوماندوز، ويحمل رتبة ملازم.

وافاد مصدر رفض الكشف عن اسمه، ان الحادث وقع في قرية "قوم بلك" التابعة لمنطقة كرميان في السليمانية، وان عنصر الكوماندوز الذي لقى حتفه كان احد حراس اكام عمر، وهو موجود في مستشفى كلار الآن.

من جانيه، اعلن المتحدث باسم شرطة كرميان، علي جمال، بمنشور في حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، ان العنصر الذي توفي اثر الانفجار يدعى زهير محمد ومعروف باسم "بوتان كرمياني".

وذكر الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني في بيان، انه "خلال عملية امنية لملاحقة الإرهاب ومخلفات داعش الارهابي، في مناطق تاويرك وبلكانه وزينانه في كرميان، انفجر عدد من العبوات الناسفة على قوات كوماندوز اقليم كردستان".

واضاف البيان ان "قائد قوات الكوماندوز اكام عمر اصيب بجروح بليغة الى جانب سبعة عناصر من البيشمركة، فيما توفي العنصر زهير محمد اثر الانفجار".
مصدر : وكالات
رقم : 1020033
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لغز خلافة محمود عباس عشية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة
لغز خلافة محمود عباس عشية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي.. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي.. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
19 تشرين الأول 2022
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
19 تشرين الأول 2022
اجتماع لإعادة اللاجئين السوريين.. من يضع العصي في عجلاته؟
اجتماع لإعادة اللاجئين السوريين.. من يضع العصي في عجلاته؟
19 تشرين الأول 2022
أعمال الشغب في إيران والرهان الأعمى لـ ‘‘بايدن الخاسر‘‘
أعمال الشغب في إيران والرهان الأعمى لـ ‘‘بايدن الخاسر‘‘
19 تشرين الأول 2022
إيران ترفض طلباً أمريكياً بخصوص قتلة الشهيد سليماني
إيران ترفض طلباً أمريكياً بخصوص قتلة الشهيد سليماني
19 تشرين الأول 2022
حزب الله... ملاك إنقاذ لبنان من أطماع الصهاينة
حزب الله... ملاك إنقاذ لبنان من أطماع الصهاينة
18 تشرين الأول 2022
تسليح الضفة الغربية بدأ بـ "عرين الأسود"
تسليح الضفة الغربية بدأ بـ "عرين الأسود"
18 تشرين الأول 2022
وفد سعودي يصل إلى صنعاء.. ما هي الدلالات؟
وفد سعودي يصل إلى صنعاء.. ما هي الدلالات؟
18 تشرين الأول 2022
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
18 تشرين الأول 2022
محمد بن سلمان يهدم جدة ويشرد سكانها... تطوير فاشل جديد أم حقد قديم؟
محمد بن سلمان يهدم جدة ويشرد سكانها... تطوير فاشل جديد أم حقد قديم؟
18 تشرين الأول 2022
لبنان.. مطالبات وضغط من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
لبنان.. مطالبات وضغط من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم
18 تشرين الأول 2022
الأطماع البريطانية في اليمن .. بريطانيا تسعى إلى تقسيم اليمن
الأطماع البريطانية في اليمن .. بريطانيا تسعى إلى تقسيم اليمن
18 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لغز خلافة محمود عباس عشية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي.. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
أعمال الشغب في إيران والرهان الأعمى لـ ‘‘بايدن الخاسر‘‘