اصابة قائد عسكري و7 من مرافقيه بانفجار في السليمانية العراقية

حيث تم نقل آكام عمر الى مستشفى فاروق بمدينة السليمانية وتوفي احد العناصر معه اثر اصابته.



وبحسب مصادر مطلعة فان عبوة ناسفة انفجرت على قوات الكوماندوز خلال تنفيذهم عملية عسكرية ضد ارهابيي "داعش"، واصيب قائد قوات الكوماندوز مع عدد من مرافقيه.



وتوفي احد العناصر المصابين كان من حراس قائد قوات الكوماندوز، ويحمل رتبة ملازم.



وافاد مصدر رفض الكشف عن اسمه، ان الحادث وقع في قرية "قوم بلك" التابعة لمنطقة كرميان في السليمانية، وان عنصر الكوماندوز الذي لقى حتفه كان احد حراس اكام عمر، وهو موجود في مستشفى كلار الآن.



من جانيه، اعلن المتحدث باسم شرطة كرميان، علي جمال، بمنشور في حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، ان العنصر الذي توفي اثر الانفجار يدعى زهير محمد ومعروف باسم "بوتان كرمياني".



وذكر الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني في بيان، انه "خلال عملية امنية لملاحقة الإرهاب ومخلفات داعش الارهابي، في مناطق تاويرك وبلكانه وزينانه في كرميان، انفجر عدد من العبوات الناسفة على قوات كوماندوز اقليم كردستان".



واضاف البيان ان "قائد قوات الكوماندوز اكام عمر اصيب بجروح بليغة الى جانب سبعة عناصر من البيشمركة، فيما توفي العنصر زهير محمد اثر الانفجار".