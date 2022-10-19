الجزائر تؤكد حضور الملك محمد السادس القمة العربية

وأضافت الصحيفة الفرنسية بحسب المعلومات التي أكدتها مصادر رسمية جزائرية لذات الصحيفة، بكون السلطات الجزائرية حصلت على تأكيد حضور الملک المغربي بمعيّة ولي العهد الأمير مولاي حسن، من طرف مصادر رسمية خليجية.



وكانت الصحيفة قد أعلنت في وقت سابق أن “الملك محمد السادس قرر المشاركة شخصيا في هذه القمة العربية الحادية والثلاثين”، وفق مصادر الصحيفة.



وكانت المجلة نفسها قد كشفت في 12 من سبتمبر الماضي، نقلا عما وصفتها “مصادر مطلعة للغاية”، أنه بناءً على تعليمات من أعلى السلطات المغربية، تم إجراء اتصالات مع عدة دول خليجية (السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وغيرها) لإبلاغها بأن الملك محمد السادس “سيشارك شخصيا” في القمة العربية بالجزائر.



وأكدت “جون أفريك” حينها، أن المغرب ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ اتخذ خطوات لتشجيع قادة هذه الدول على المشاركة “على مستوى عال جدا” في هذه القمة “من أجل ضمان نجاحها”، بحسب المصادر نفسها.



وذكّرت المجلة بتصريح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يوم 17 أكتوبر، أن “كل الاستعدادات اكتملت وأراد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إرسال رسائل شخصية لكل زعيم لأنه يريد أن يكون هذا الاجتماع موحدا.. إن حضور الجميع ضروري لاتخاذ القرارات اللازمة لإعادة إطلاق التعاون بين الدول العربية”.



في 27 سبتمبر الماضي، سافر وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي إلى الرباط بدعوة رسمية من سلطات بلاده. الوزير الجزائري الذي أقلع من مطار بوفاريك العسكري، غادر الرباط على الفور بعد مقابلة قصيرة مع ناصر بوريطة، رئيس الدبلوماسية المغربية.



تعود آخر زيارة قام بها الملك محمد السادس إلى الجزائر، إلى مارس/ آذار 2005 بمناسبة انعقاد القمة الـ17 لجامعة الدول العربية. في ذلك الوقت، كانت الحدود البرية بين البلدين مغلقة بالفعل، وما زالت حتى يومنا هذا.



وقالت “جون أفريك” إنه وفقاً لمعلوماتها، فقد أكد جميع رؤساء الدول العربية المدعوين، مشاركتهم في القمة.