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الأربعاء 19 تشرين الأول 2022 ساعة 20:05

مناورات حرس الثورة...تركيب جسر متحرك على نهر لنقل مدرعات وآلات هندسية

مناورات حرس الثورة...تركيب جسر متحرك على نهر لنقل مدرعات وآلات هندسية
وقال هذا القائد العسكري: أجرينا العملية المعقدة لتركيب جسر فوق النهر، وتم بنجاح تمرير المعدات المدرعة والآلات الهندسية فوق الجسر المثبت.

وأكد أنه أجريت في اليوم الثالث من مناورات سلاح البر في الحرس الثوري في منطقة أرس العامة، تدريبات تكتيكية على المدرعات والصواريخ والمدفعية والمروحيات والطائرات المسيرة.

وتابع قائلا: أجرينا اليوم العملية المعقدة لتركيب جسر على النهر بقوة عالية للوحدات الهندسية لحرس الثورة الاسلامية بنجاح.

وشدد على أنه تم بنجاح تنفيذ عملية وممارسة نقل الآليات الهندسية من قبل ابطال سلاح البر في قوات الحرس الثوري فوق النهر، وسيتم في المستقبل عمليات هجومية.

وكان قائد سلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية قد اعلن بدء المرحلة الرئيسية لمناورات الاقتدار التي يجريها هذا السلاح في منطقة أرس العامة برعاية القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء " حسين سلامي " وعدد من كبار قادة الحرس الثوري.

وتجري هذه المناورات تحت اشراف مقر عاشوراء لسلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية في محافظات اردبيل وآذربايجان شرقي لمدة 3 ايام، حيث من المقرر أن يتم فيها ولأول مرة نصب جسر عائم على نهر أرس لعبور المعدات العسكرية.

وستجري في المناورات عمليات الهبوط بالمظلات والغارات الليلية وطائرات الهليكوبتر القتالية والطائرات المسيرة القتالية والسيطرة على طرق الاتصالات والاستيلاء على المرتفعات والتدمير الهجومي.

وأكد اللواء "حسين سلامي" القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية أن رسالة هذه المناورات لدول الجوار هي السلام والصداقة وتعزيز الامن المستديم، وللأعداء هي أن سلاح البر في قوات الحرس الثوري سيقف الى جانب سائر القوات المسلحة في الدفاع عن حدود وثغور الوطن وسيرد الصاع صاعين لكل من تسول له نفسه أن يشكل تهديدا ضد ايران.

الجدير بالذكر أن احدى النقاط الرئيسة لمناورات اقتدار سلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية في محافظتي آذربايجان شرقي وأردبيل هي تنفيذ سيناريوهات دفاعية وامنية لأول مرة في مناورات سلاح البر في قوات الحرس الثوري.
رقم : 1020062
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