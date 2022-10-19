تسوية أوضاع مئات المطلوبين في حماة السورية

وحسب سانا تمت تسوية أوضاع 425 شخصاً في مركز التسوية الذي افتتحته الجهات المعنية في محطة القطار بمدينة حماة، وحصل جميعهم على بطاقات تسوية.



وأشارت سانا إلى أن مركز التسوية يشهد إقبالاً جيداً من قبل المطلوبين من أبناء المحافظة.



وعبر عدد من الذين قاموا بتسوية أوضاعهم عن ارتياحهم لافتتاح المركز مشيدين بالإجراءات الميسرة من قبل الجهات المعنية لاتمام عمليات التسوية، حيث قال بلال فهمي كف الغزال من أبناء حي المحطة بمدينة حماة: “تقدمت بثبوتيات خاصة بالتسوية وحصلت بشكل فوري على بطاقة تسوية من المركز .. وقد تمت العملية بكل سهولة ويسر، معتبراً أن مراسيم العفو كان لها دور أساس في قيام مئات الأشخاص حتى الآن بتسوية أوضاعهم في مدينة حماة”.



وأشاد أحمد عاشور بقدونسي من قاطني حي جنوب الملعب بحماة بأن مركز التسوية “يقدم الفرصة لكل أبناء المحافظة مدنيين وعسكريين لتصحيح مسار حياتهم والعودة لحياتهم الطبيعية.. ويدعو الشباب المغرر بهم إلى اغتنام الفرصة وتسوية أوضاعهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية، لأن الوطن يتسع لكل أبنائه ولأنه لا كرامة للإنسان إلا على أرض وطنه”.



من جانبه قال رضوان سليمان من حي مشاع جنوب الملعب: إن “الوطن هو الضامن الوحيد لحياتنا والجيش العربي السوري هو الذي يحفظ كرامة المواطن السوري وعلى كل شخص أضل طريقه أن يستفيد من مرسوم العفو ويعود عزيزاً إلى حضن وطنه”.



يشار إلى أن مركز التسوية يفتتح أبوابه يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً.