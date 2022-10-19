أمير عبد اللهيان: ايران لم تزود روسيا بأي سلاح للحرب في أوكرانيا

واستعرض الجانبان في هذه المكالمة آخر تطورات العلاقات الثنائية وأكدوا على أهمية تطويرها وترسيخها.



في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في أوكرانيا والمزاعم التي أطلقها بعض المسؤولين في هذا البلد ، والقاضية بأستخدام المسيرات الإيرانية التي تم تسليمها إلى روسيا قبل سنوات في الحرب ضد أوكرانيا ، وقال وزير الخارجية الايراني : "نحن كنا ولازلنا نعارض بقوة الحرب وتسيلح اي من طرفي الحرب ، وقد طلبنا من السلطات الأوكرانية تقديم وثيقة تتعلق باستخدام المسيرات الإيرانية في الحرب في أوكرانيا.



وأشار عبداللهيان إلى أنه بالطبع لدينا تعاون دفاعي مع روسيا منذ سنوات عديدة ، لكننا لم ندعم الحرب ضد أوكرانيا ولم نوفر أيًا من الأسلحة الإيرانية لروسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.



وفي جانب آخر من تصريحاته اشار وزير خارجية الايراني ، إلى الإجراء غير الصحيح الأخير لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإيران ، والذي استند إلى مجموعة من المعلومات الخاطئة وقال : لقد حذرت السيد بوريل فيما سبق في هذا الصدد ، وان زملائي يبحثون حاليًا في رد مناسب ومتبادل ازاء هذا الإجراء من جانب الاتحاد الأوروبي.