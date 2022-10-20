امير عبداللهيان يهنئ وزير الخارجية الكويتي الجديد

وأعرب حسين أمير عبداللهيان في برقيته عن امله بتقوية وترسيخ العلاقات بين البلدين ايران والكويت في المرحلة الجديدة من خلال أداء الدور الفعال لوزارتي خارجية البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي أكثر مما مضى.



وكان رئيس الوزراء الكويتي قد بدأ الاسبوع الماضي مشاوراته مع نواب مجلس الامة الكويتي لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تم تشكيل الحكومة الجديدة يوم الاحد الماضي.



ويتولى طلال الخالد رئاسة الوزراء في الحكومة الكويتية الجديدة، فيما تولى وزارة النفط بدر حامد يوسف الملا، وتسلم حقيبة الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.