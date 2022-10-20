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الخميس 20 تشرين الأول 2022 ساعة 13:11

الخارجية السورية: الولايات المتحدة تزرع الحروب وتؤجج الفتن

الخارجية السورية: الولايات المتحدة تزرع الحروب وتؤجج الفتن
وقال سوسان في كلمة خلال الجلسة المشتركة للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية إن عودة المهجرين واللاجئين السوريين إلى بلدهم ضرورة أساسية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب، وإن سوريا مستمرة بكل طاقتها بتهيئة الظروف اللازمة لهذه العودة.

وأضاف إن الغرب يواصل عرقلة جهود سوريا وحلفائها لإعادة الإعمار وعودة المهجرين بهدف الاستمرار في استغلال معاناتهم لخدمة أجنداته ومشروعه المتهاوي.

بدوره أكد رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية السورية وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن سوريا مستمرة بالعمل على تحسين الظروف المعيشية لمواطنيها في الداخل وتشجيع المهجرين على العودة رغم تصاعد تآمر الغرب عليها من خلال الإجراءات القسرية التي وسعها لتشمل قطاع الطاقة.

وقال مخلوف إن الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ثروات سوريا من نفط وقمح وقطن بشكل ممنهج ويدعم المجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية دون أدنى اعتبار للشرائع الدولية والقيم الإنسانية.

واضاف إن الاحتلال التركي مستمر بقطع مياه الشرب عن الأهالي في الحسكة والسطو على كميات كبيرة من حصة سوريا من مياه نهر الفرات ما انعكس سلباً على الأمن الغذائي والبيئة وحياة المواطنين.
مصدر : وكالات
رقم : 1020158
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