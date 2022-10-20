213 ألف مستوطن زاروا سيناء خلال الأعياد اليهودية

ونقل موقع الصحيفة عن تقرير صدر أمس الأربعاء عن "سلطة المطارات" أنه "خلال عيد العرش فقط زار 110 آلاف "إسرائيلي"سيناء عن طريق معبر "طابا"، وهو عدد يزيد بـ13 ألف سائح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 الذي سبق انتشار وباء كورونا."



وأضاف التقرير أن" 48 ألفا و286 "إسرائيليا" زاروا سيناء خلال عيد رأس السنة العبرية، بزيادة 14 ألفا على عدد "الإسرائيليين" الذين زاروا المنطقة في العيد نفسه عام 2019، في حين توجه 22 ألفا و524 "إسرائيليا" إليها لقضاء عيد الغفران، وهو ما يمثل زيادة 3 آلاف على العدد الذي زار المنطقة في العيد ذاته عام 2019."



كما أشار التقرير إلى أنه "خلال الشهر الماضي سافر أكثر من مليوني مسافر عبر مطار "بن غوريون"، فيما من المتوقع على نطاق واسع أن يسافر نفس العدد خلال الشهر الجاري."



وحلت تركيا في المكان الأول من حيث الدول التي توجه إليها الصهاينة عبر الطيران خلال الشهر الماضي، تلتها اليونان، الولايات المتحدة، إيطاليا وبريطانيا، بحسب التقرير الذي لفت إلى أن 282 "إسرائيليا" زاروا تركيا في الشهر نفسه.



ولفت التقرير إلى أن "21% من المسافرين عبر مطار بن غوريون سافروا على متن طائرات تابعة لشركات طيران إسرائيلية".