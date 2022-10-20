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الخميس 20 تشرين الأول 2022 ساعة 13:52

الشيخ نعيم قاسم: الترسيم هو نموذج عملي للتنسيق بين المقاومة والدولة

الشيخ نعيم قاسم: الترسيم هو نموذج عملي للتنسيق بين المقاومة والدولة
وقال الشيخ نعيم قاسم: أخبرونا إذا كان لديكم إستراتيجية أخرى تعيد الأرض وتعيد البحر وتعيد النفط، نحن قدمنا تجربتنا في تحرير الأرض في جنوب لبنان والآن قدمنا تجربتنا في تحرير النفط من بحر لبنان فما الذي تملكونه حتى نستعيد سيادتنا واستقلالنا؟ يا بعض المدعين للسيادة الذين لا نسمع منهم إلا الخطب الرنانة، ولكن لا نرى منهم شيئاً، نحن اليوم في موقف عظيم يجب أن نفرح به وأن نفتخر به حتى ولو لم يعجب البعض.

واضاف: لقد قلنا منذ البداية والآن أكرر؛ لا علاقة لنا كحزب الله بمناقشة الحدود البحرية والمساحات، وإنما هي مسؤولية الدولة أن تعلن حدودها وأن تقرر الموافقة على استعادتها، وقد أعلن لبنان بلسان فخامة الرئيس أن حدودنا قد حصلنا عليها من خلال التفاهم غير المباشر مع الكيان الإسرائيلي، من هنا أصبحنا معنيين بالمرحلة الثانية والمرحلة الثانية هي المحافظة على هذا الإنجاز وحماية هذا الإنجاز من عدوانين، عدوان العدو وعدوان المفسدين وسراق المال العام.

وتابع الشيخ قاسم: وإن شاء الله سنعمل لكل ما من شأنه أن نحقق إقرار صندوق سيادي وإقرار ما يتناسب مع حماية الثروة لمصلحة اللبنانيين، وأن نتبع كل الإجراءات التي تحمي من السراق الدوليين والسراق المحليين ومن الفساد والمفسدين.

وقال: الآن استطعنا أن نحقق إنجازاً عظيماً وكبيراً هو ترسيم الحدود البحرية لاستخراج النفط والغاز من أرضنا اللبنانية، عندما يتم التوقيع إن شاء الله، هذا إنجاز عظيم، أعجبكم هذا التوصيف أم لم يعجبكم الشمس ساطعة والإنجاز أمامكم والحفر يبدأ بعد حين ونستخرج بعد فترة من الزمن، قال قائلهم وما هي الضمانات إذا نجحتم الآن؟ قلت له عقولنا في رؤوسنا وبأيدينا أسلحتنا هذه هي الضمانة، وإن شاء الله سنكون دائماً جاهزين وحاضرين لنحمي حقوقنا.

واردف: المقاومة التي حققت مع الدولة هذا الثبات والقوة والعزة حققت إنجازاً كبيراً، هذا الإنجاز هو إنجاز وطني ليس انجازاً لطائفة ولا لجهة ولا لجماعة، لولا تكامل موقف الدولة مع المقاومة وموقف المقاومة مع الدولة لما أمكننا أن نصل إلى هذه النتيجة المهمة.
رقم : 1020167
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