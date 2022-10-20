الصفحة الرئيسية
0
الخميس 20 تشرين الأول 2022 ساعة 14:36

ماليزيا تنظّم انتخابات تشريعية الشهر المقبل

ماليزيا تنظّم انتخابات تشريعية الشهر المقبل
وقال رئيس اللجنة عبد الغني صالح لصحافيين إنّ "موعد الانتخابات حُدد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر".

وكانت الانتخابات المقبلة مقررة في أيلول/سبتمبر 2023، إلا أنّ رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب تعرّض لضغوط كبيرة من حزبه "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" (أمنو) لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، أملاً في تعزيز غالبيته الضئيلة جداً.

وأُعلن حلّ البرلمان في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، فاتحاً الباب أمام إجراء انتخابات مبكرة.

وتشهد ماليزيا عدم استقرار سياسي متكرر منذ انتخابات العام 2018، التي أوصلت إلى الحكم رئيس الوزراء الإصلاحي مهاتير محمد متغلباً على حزب "أمنو"، الذي كان يحكم البلاد منذ أكثر من 60 عاماً.

وعاقب الناخبون حينها رئيس الوزراء نجيب رزاق الضالع في اختلاس مليارات عدة من الدولارات من صندوق 1MDB السيادي وأُدين وسجن بعد ذلك.

إلا أنّ حكومة مهاتير محمد خسرت الغالبية بعد 22 شهراً على توليها السلطة، وقد توالى مسؤولون على الحكم مع عودة ائتلاف "أمنو" المهيمن.
مصدر : وكالات
رقم : 1020173
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين
20 تشرين الأول 2022
صفعة أسترالية للأوهام الصهيونية.. ترحيب عربي وغضب إسرائيلي
صفعة أسترالية للأوهام الصهيونية.. ترحيب عربي وغضب إسرائيلي
20 تشرين الأول 2022
السعودية والحرية.. حقوق الإنسان منتهكة داخل أسوار المملكة
السعودية والحرية.. حقوق الإنسان منتهكة داخل أسوار المملكة
20 تشرين الأول 2022
أردوغان يتحضر لزيارة الكيان الصهيونيّ.. الدلالات والنتائج؟
أردوغان يتحضر لزيارة الكيان الصهيونيّ.. الدلالات والنتائج؟
20 تشرين الأول 2022
لغز خلافة محمود عباس عشية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة
لغز خلافة محمود عباس عشية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة
19 تشرين الأول 2022
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي.. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي.. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
19 تشرين الأول 2022
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
19 تشرين الأول 2022
اجتماع لإعادة اللاجئين السوريين.. من يضع العصي في عجلاته؟
اجتماع لإعادة اللاجئين السوريين.. من يضع العصي في عجلاته؟
19 تشرين الأول 2022
أعمال الشغب في إيران والرهان الأعمى لـ ‘‘بايدن الخاسر‘‘
أعمال الشغب في إيران والرهان الأعمى لـ ‘‘بايدن الخاسر‘‘
19 تشرين الأول 2022
إيران ترفض طلباً أمريكياً بخصوص قتلة الشهيد سليماني
إيران ترفض طلباً أمريكياً بخصوص قتلة الشهيد سليماني
19 تشرين الأول 2022
حزب الله... ملاك إنقاذ لبنان من أطماع الصهاينة
حزب الله... ملاك إنقاذ لبنان من أطماع الصهاينة
18 تشرين الأول 2022
تسليح الضفة الغربية بدأ بـ "عرين الأسود"
تسليح الضفة الغربية بدأ بـ "عرين الأسود"
18 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين
صفعة أسترالية للأوهام الصهيونية.. ترحيب عربي وغضب إسرائيلي
السعودية والحرية.. حقوق الإنسان منتهكة داخل أسوار المملكة
أردوغان يتحضر لزيارة الكيان الصهيونيّ.. الدلالات والنتائج؟