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الخميس 20 تشرين الأول 2022 ساعة 17:25

بيان أسرى البحرين بشأن الانتخابات المُقبلة

بيان أسرى البحرين بشأن الانتخابات المُقبلة
هذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نعلن عن تمسكنا بخيار مقاطعة الانتخابات المقبلة، وندعو أبناء شعبنا العزيز الأبي إلى إحباط مخططات التزوير والهيمنة الديكتاتورية.

ونؤكد أن المشاركة في الانتخابات – بكل تمثله من مباركة للواقع السياسي، وإغفال عن الجرائم المروعة التي ارتكبها الحكم وأجهزته الدنيئة بحق أبناء شعبنا – هي خيانةٌ لدماء الشهداء الأبرار ودوس مفج على كل الجراح التي لا تزال تنزف منذ 12 عاما وحتى الآن.

وعليه:

– إننا نعتبر المترشح في هذه العملية المزورة شريكا في الظلم، بائعا لنفسه وشعبه من أجل ربح حقير، ووجاهة زائفة زائلة، والمرشح له معين له على ذلك.

أما كلمة السجناء:

ستبقى كلمتنا ثابتة: بأننا نجد السجن بما فيه من معاناة وآلام وبطش وقسوة وإهمال متعمد ممنهج – لا يخفى على أحد – لهو أحب إلى قلوبنا ألف ألف مرة من أن نطأ موطئا يمكن سيف الظالم من رقبة المظلوم.

ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسلامٌ على شهدائنا الأبرار، وعلى رموزنا، وعلى كل من نصر الحق.

سجناء البحرين سجن جو المركزي.
رقم : 1020198
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