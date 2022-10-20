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الخميس 20 تشرين الأول 2022 ساعة 18:20
سرايا السلام: سنبقى حماة للمقدسات وسور للوطن
وقال الحميداوي في تدوينة على تويتر: "سيبقى رجال السلام حماة للمقدسات وسور الوطن ضد شذاذ الأفق".
وفي وقت سابق، أعلن "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، عن براءته من أي مساعٍ لتشكيل مجاميع عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون.
مصدر :
وكالات
رقم :
1020200
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