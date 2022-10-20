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الخميس 20 تشرين الأول 2022 ساعة 18:43

الشيخ قاووق: نريد رئيسا للبنان لا يكون موظفا عند السفارات

الشيخ قاووق: نريد رئيسا للبنان لا يكون موظفا عند السفارات
وخلال رعايته افتتاح مشروع بئر المياه والطاقة الشمسية في بلدة قانا الجنوبية، أشار الشيخ قاووق إلى أنه “لم يعد سراً أن الأميركي والسعودي لا يريدان للبنان الخروج من أزماته، بل إنهما يعملان لمنع اللبنانيين من الحوار والتوافق”.

ورأى الشيخ قاووق أن “ما يحصل في جلسات المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، يثبت أن تدخلات السفارتين الأميركية والسعودية قد عطّلت وتعطّل انتخاب الرئيس في المهل الدستورية، لأنهما وأتباعهما يريدون فرض مرشّح رئاسي للتحدي والمواجهة وجر البلد للصدام، والكل بات يعلم أن السفارتين قد وضعتا انتخاب الرئيس على المسار الأصعب والأبعد”، وأكد “نريد انتخاب رئيس للجمهورية لا يكون موظفاً عند السفارات، ولا يعاني من عقدة نقص في استرضاء أي سفارة من السفارات”.
رقم : 1020204
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