40 اتفاقية بين الكيان الصهيوني والنظام البحريني بعد التطبيع

ورأت أن تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجرد انطلاقة، ولفتت إلى أنه يجري التخطيط للقيام بسلسلةٍ من الزيارات المتبادلة عالية المستوى للوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين في المستقبل القريب.



وأشادت السفارة بالعلاقات بين النظام والكيان الصهيوني واصفة إياها بالنموذج الذي تقتدي به دول وشعوب أخرى، وأنها مسيرة تستلزم إلى جانب الشجاعة والرؤية قدرًا من الصبر والعزم، وأن التطبيع أو ما أسمته "نادي السلام" مفتوح للجميع، ويمكن لأي دولة أخرى الانضمام إليه.



يذكر أن رئيس الكيان الصهيوني "إسحاق هرتسوغ" قد قال خلال حفلٍ أقامته سفارة الإمارات لدى الكيان احتفالًا بمرور عامين على توقيع اتفاقيات التطبيع إنه يعتزم زيارة البحرين في الأشهر المقبلة، بصفته ضيفًا على حمد بن عيسى آل خليفة، ومن أجل الاستمرار في تعزيز التعاون بينهما.