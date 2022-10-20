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الخميس 20 تشرين الأول 2022 ساعة 18:53

الشهيد "عدي التميمي" أيقونة جديدة للمقاومين الفلسطينيين

الشهيد "عدي التميمي" أيقونة جديدة للمقاومين الفلسطينيين
واحتفى مغردون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالشهيد الفلسطيني عدي التميمي- منفذ عملية حاجز شلعاط- مشيدين ببطولته وجرأته بعد تنفيذه عمليته الثانية قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة.

وتفاعل المغردون بشدة مع وسم #عدي_البطل و#عدي_التميمي فور الإعلان عن استشهاد الشاب الذي أثبت عجز منظومة الاحتلال الأمنية.

وجاءت عملية "معاليه أدوميم" التي أصاب فيها الشهيد التميمي، حارس مستوطنة، بجراح، بعد 12 يوما من عمليته الأولى على حاجز "شعفاط" التي نفذها من نقطة صفر وأدت إلى مقتل مجندة وإصابة آخرين.

وتداول نشطاء، صورة لوصية الشهيد التميمي التي كتبها أثناء مطاردته عقب تنفيذه عملية حاجز "شعفاط"، وقال: "أعلم أني سأستشهد عاجلا أم آجلا، وأعلم أنني لم أحرر فلسطين بالعملية، ولكن نفذتها وأنا أضع هدفاً أمامي، أن تحرك العملية مئات الشبان ليحملوا البنادق من بعدي".

وافادت مصادر إن الفلسطنيين في الضفة الغربية المحتلة خرجوا بتظاهرات تطالب باستمرار العمليات تمجيدا بما قام به الشهيد البطل عدي التميمي.

وأوضحت المصادر أن الضفة الغربية المحتلة تشهد حداد عام حيث شلت فيها كل مناحي الحياة، بعد استشهاد الشهيد عدي التميمي.

واشارت الى أن الضفة الغربية تتجه بما تسمى بالانتفاضة الجديدة، ولكن ذات شكل جديد، موضحا أن كيفية استشهاد عدي التميمي كان لها دور كبير في الحشود الجماهيرية التي ساندتها.

وعم الإضراب الشامل مدن الضفة والقدس في كافة مناحي الحياة تلبية لدعوات وجهتها حركة فتح وقوى وفعاليات وطنية وشبابية، حدادا على روح الشهيد عدي التميمي.

ودعتْ حركة فتح، للتصعيد في كافة نقاط التماس وفاءا للشهداء، وتأكيدا على نهج النضال والكفاح الوطني.

كما أعلن الاتحاد العام للمعلمين، الإضراب الشامل في جميع المدارسِ والمديريات.

وكانت القوى الوطنية والاسلامية في القدس، أعلنت أن اليوم هو يوم حداد وإضراب تجاري على روح الشهيد عدي التميمي، داعية إلى رفع الرايات السوداء على المؤسسات والمنازل، كما دعت لأن يكون اليوم يوم نفير عام.

واستجابت الجماهير الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس، لوقفة الحداد الشعبية؛ تكريماً وتحية للشهيد الفدائي عدي التميمي منفذ عمليتي شفاط ومعاليه أدوميم بالقدس المحتلة.

وتمت الوقفة في تمام الساعة 12:00 ظهراً، في جميع الشوارع والمؤسسات والميادين، تلبية لدعوة من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة التي نعت الشهيد البطل التميمي وأشادت ببطولته.

وأطلقت الإذاعات المحلية الفلسطينية صافرات الإنذار دقيقة واحدة، عند الساعة الثانية عشر ظهراً، تكريماً وتحية للشهيد عدي التميمي.

ووقف رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار وفريق مكتبه، حداداً واحتراماً لروح الشهيد عدي التميمي، تلبية لقرار الغرفة المشتركة.

فيما ظهر رئيس حركة حماس وأعضاء المكتب السياسي للحركة في العاصمة القطرية الدوحة وهم يقفون دقيقة حداد ويقرؤون الفاتحة على روح الشهيد عدي التميمي.

وعمّ الإضراب الشامل مدن القدس المحتلة والضفة الغربية، فيما أعلن عن حداد عام في قطاع غزة على روح الشهيد التميمي.

وأغلقت المحال التجارية، والمؤسسات المختلفة، إلى جانب المدارس أبوابها في مختلف المناطق، تلبيةً لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، التي دعت لتحويل اليوم، إلى يوم غضب، والتوجه إلى نقاط التماس للاشتباك والمواجهة مع الاحتلال.

ونعت حركة حماس ابنها الشهيد البطل المجاهد عدي التميمي من بلدة عناتا بالقدس، الذي خضّب تراب القدس بدمه الطاهر، بعد تنفيذ عملية إطلاق نار بطولية وإصابته مستوطناً على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم"، وذلك بعد أسبوعين من المطاردة إثر تنفيذه عملية شعفاط البطولية.

وقالت المصادر إن شاب فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما يسمى عدي التميمي، نفذ اول عملية ثم غادر المكان بهدوء وبعد اسبوع ونصف من العمل المكثف للاجهزة الاحتلال الاسرائيلي للوصول اليه عاد بنفسه، وتوجه الى حاجز على بوابة مستوطنة معالية أوديم وهي كبرى المستوطنات لمدينة القدس وأطلق الرصاص بشكل مباشر على البوابة وأشتبك مع القوى القوات الاسرائيلية المتواجدة هناك واستشهد.

واوضحت أن الاحتلال نشر فيديو لحظة استشهاد عدي التميمي من ايجاد الخوف لدى الفلسطيني، لكن حدث العكس تماما حيث اشاد الشعب الفلسطيني بما قامه البطل عدي التميمي وكيف كسر هبية كيان الاحتلال الاسرائيلي.
رقم : 1020211
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