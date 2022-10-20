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الخميس 20 تشرين الأول 2022 ساعة 18:57

حزب الله يصدر بيانا بشأن الشهيد عدي التميمي

حزب الله يصدر بيانا بشأن الشهيد عدي التميمي
واشاد بشكل خاص بالشجاعة والبطولة التي اتسم بها طوال فترة المواجهات وتفوقه الميداني على جنود العدو على رغم العملية الكبيرة الواسعة النطاق التي نفذها للقبض على مجاهد واحد”.

واشار البيان الى ان “ان عزيمة الشهيد عدي التميمي تعبر عن قوة شعبنا الفلسطيني وصلابته واستعداده للتضحية والفداء دفاعاً عن الارض والمقدسات”.

واضاف”اننا نعتقد ان دماء الشهيد وكلماته النورانية تشكل نبراساً للأجيال الجديدة ولكل المجاهدين الشجعان من أبناء شعبنا الفلسطيني البطل وهي ثورة ومقاومة لن تهدأ حتى تحرير فلسطين كاملة من البحر الى النهر”.

وختم البيان”نبارك لشعبنا الفلسطيني المقاوم وقواه الحية وفصائله المجاهدة بالشهيد البطل والعمليات الأخيرة التي تؤكد مرة أخرى ان الاحتلال زائل وان هذا الكيان العنصري البغيض ليس الا كيانا مؤقتا، واننا على ثقة تامة بأن أمثال هذه العمليات وأمثال هؤلاء الشهداء الأبرار يعبّدون بدمائهم الطريق نحو التحرير الكامل باذن الله”.
رقم : 1020214
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