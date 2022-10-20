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الخميس 20 تشرين الأول 2022 ساعة 20:33

دعوات للحشد والمشاركة في الفجر العظيم بالأقصى والإبراهيمي غدًا

دعوات للحشد والمشاركة في الفجر العظيم بالأقصى والإبراهيمي غدًا
وأكدت الدعوات ضرورة شد الرحال إلى الأقصى والرباط فيه، والحشد في المسجد الإبراهيمي؛ للتصدي لمخططات الاحتلال واقتحامات مستوطنيه.

وتتواصل اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك؛ فقد اقتحم عشرات المستوطنين -أمس الأربعاء- الأقصى من باب المغاربة بحماية من جيش الاحتلال.

وأدى المستوطنون طقوسًا دينية أمام بابي الأسباط والقطانين في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، إلى جانب قيامهم بجولات استفزازية وتدنيس لباحات المسجد.

وخلال الأيام الماضية، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال، في أيام الأعياد العبرية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، وطقوس الانبطاح أمام باب السلسلة، ورقصات وأغاني في طريق الواد بالبلدة القديمة.

وكان مستوطنون، قد دنسوا في 18 من الشهر الجاري، المسجد الإبراهيمي في الخليل، وأقاموا حفلاً غنائيا داخله، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير المسجد الإبراهيمي غسان الرجبي: إن المستوطنين اقتحموا المسجد برفقة الاحتلال، وأدخلوا آلات موسيقية ومكبرات صوت، ونظموا حفلا غنائيا استمر حتى ساعات فجر اليوم، في انتهاك فاضح لدور العبادة.

وتأتي حملة “الفجر العظيم” لاستنهاض الهمم والمشاركة الواسعة في صلاة الفجر، وعادت في واقع شهد تغييرات ميدانية وسياسية، في سياق الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت “الفجر العظيم” لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.
مصدر : وكالات
رقم : 1020230
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