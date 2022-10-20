اختتام مناورات "ايران القوية" بهذه الرسالة

مناورات اختتمت الخميس في منطقة أرس العامة في محافظتي اردبيل واذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران، شهدت تركيب جسر عائم على نهر أرس بنجاح الحدود بين ايران وجمهورية اذربيجان، عبر عملية معقدة، بجهود وحدات الهندسية في حرس الثورة الاسلامية، وتم نقل الآليات الهندسية والمركبات الثقيلة فوق النهر.



ويقول محللون سياسيون بأن العملية تكتسب أهمية استراتيجية، من خلال ايصال القوات والمعدات إلى الضفة الاخرى من النهر، وتكتسب المناورات أهمية كبرى بسبب مكان إقامتها، بالقرب من حدود دول القوقاز المتمترة، وهي رسالة قوة واقتدار القوات الإيرانية لمن يعنيه الامر.



وبحسب المحللين فقد أوصلت تلك المناورات رسالة بالطريقة الصعبة للمعنيين في المنطقة والعالم، مفادها أن طهران لن تسمح على الإطلاق لكيان الاحتلال الإسرائيلي بأن تكون له قاعدة عسكرية واستخباراتية في الدول المجاورة لها، في إشارة واضحة إلى جمهورية أذربيجان، وفق ما أعلنه قائد القوات البرية في حرس الثورة العميد محمد باكبور.



وفي هذا الصدد قال قائد القوات البرية في حرس الثورة العميد محمد باكبور: "إن حرس الثورة أجرى هذه المناورات في منطقة أرس لإحباط محاولات الكيان الإسرائيلي إيجاد قواعد عسكرية واستخباراتية في بعض دول الجوار، إن المصالح الوطنية وأمن البلاد خط أحمر للقوات المسلحة".



وفي هذه المناورات فقد دمرت وحدات المدفعية والصاروخية التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، خلال المناورات مواقع وتحصينات العدو المفترض من خلال إطلاق نيران كثيفة بالإضافة إلى دعم القوات العاملة.



وأفاد مصدر ميداني بأن حدات المدفعية والصاروخية التابعة للقوات البرية للحرس الثوري دمرت خلال المناورات مواقع وتحصينات العدو المفترض من خلال إطلاق نيران كثيفة بالإضافة إلى دعم القوات العاملة.



وفي هذه المرحلة، نجحت المدفعية البرية للحرس الثوري في تدمير الأهداف المحددة مسبقاً بالقذائف الذكية باستخدام مدافع 122 و 130 و 155 ملم وقاذفات صواريخ وصواريخ دقيقة.



وانطلقت مناورات القوات البرية للحرس الثوري صباح الاثنين تحت شعار "ايران القوية" في محافظتي أردبيل وأذربيجان الشرقية غرب البلاد.



وتجري المرحلة الرئيسية للمناورات في منطقة أرس العامة برعاية القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وعدد من كبار قادة الحرس الثوري.



وتأتي المناورات تماشيا مع تنفيذ مهام حرس الثورة الإسلامية وفق التقويم السنوي المعلن ولتعزيز الجاهزية القتالية للقوات البرية.



المناورات شهدت عبر أيامها الأربع تدمير الاهداف عبر نيران المدفعية بمدافع من مختلف طرازات مختلفة، اضافة إلى راجمات الصواريخ والصواريخ عالية الدقة. وشاركت في العمليات المروحيات القتالية من طراز ' كوبرا' و'ام اي -17'عبر تنفيذ مهام قتالية وانزالات عبر طائرات 'ام اي 17' على مرتفعات العدو الافتراضي وطرق تحركاته.



ونفذت وحدات الدروع استهدافا للاهداف المحددة مسبقا عبر الدبابات وناقلات الجند، والمدرعات المزودة بانظمة السيطرة على النيران المتطورة بقابلية اطلاق القذائف ليلا بمدى أربعة كيلومترات.