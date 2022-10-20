هكذا انتهت أسطورة عدي التميمي بأسطورة

رغم ان عملية حاجز شعفاط التي نفذها التميمي شكلت صدمة امنية للاحتلال الاسرائيلي من ناحية المكان والزمان الا ان استشهاده في مواجهة جديدة على بعد مئة متر من مقر للشرطة الاسرائيلية وعلى ابواب كبرى مستوطنات القدس المحتلة معاليه ادوميم شكل صدمة اكبر ، واكبر خطأ ارتكبه الاحتلال الاسرائيلي عندما نشر صورة الاشتباك بين التميمي وامن مستوطنة معاليه ادوميم ، الهدف بالنسبة للاحتلال - هكذا اعتقد - كان التغطية على صورة عملية حاجز شعفاط والتي كانت مهينة للامن الاسرائيلي والتي ظهر فيها التميمي جريئا هادئا مسيطرا على نفسه فيما ظهر جنود الاحتلال مرتبكين غير قادرين على الرد.



وفي هذا الصدد فقد نعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية شهيد القدس وشهيد فلسطين المقاوم البطل عدي التميمي ابن مدينة القدس المحتلة، منفذ عمليتي شعفاط و"معاليه أدوميم" البطوليتين.



بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تنعى الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية شهيد القدس وشهيد فلسطين المقاوم البطل عدي التميمي ابن مدينة القدس المحتلة، منفذ عمليتي شعفاط و"معاليه أدوميم" البطوليتين..



والذي لقن العدو دروساً قاسية في عمليته الأولى التي أبدى فيها جسارة وبطولة حين قاتلهم وجندلهم من نقطة صفر في قلب ثكنة عسكرية وأمنية حصينة، ثم في مطاردته وعجز الكيان المزعوم بطائراته وجنوده ومنظومة استخباراته عن الوصول إليه على مدار أكثر من عشرة أيام، وختامًا بمطاردته هو للعدو في مكان لم يتوقعه، وارتقائه مقبلًا غير مدبر في مشهد بطولي لن تنساه الأجيال.



ودولياً فقد عبرّ حزب الله لبنان في بيان له” عن عظيم اعتزازه وافتخاره بالمجاهد البطل الشهيد عدي التميمي والمواجهات النوعية التي خاضها منفرداً في مواجهة آلة القتل والإرهاب والاحتلال الصهيونية.



واشاد بشكل خاص بالشجاعة والبطولة التي اتسم بها طوال فترة المواجهات وتفوقه الميداني على جنود العدو على رغم العملية الكبيرة الواسعة النطاق التي نفذها للقبض على مجاهد واحد”.



واشار البيان الى ان “ان عزيمة الشهيد عدي التميمي تعبر عن قوة شعبنا الفلسطيني وصلابته واستعداده للتضحية والفداء دفاعاً عن الارض والمقدسات”.



واضاف”اننا نعتقد ان دماء الشهيد وكلماته النورانية تشكل نبراساً للأجيال الجديدة ولكل المجاهدين الشجعان من أبناء شعبنا الفلسطيني البطل وهي ثورة ومقاومة لن تهدأ حتى تحرير فلسطين كاملة من البحر الى النهر”.



وبدوره بارك المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن، العمليات البطولية في فلسطين المحتلة، وآخرها عملية عدي التميمي، الذي أظهر شجاعة في المواجهة غير مكترث بالعدو الغاشم وبما لديه من إمكانيات وقدرات.



وقال المكتب السياسي لأنصار الله في بيان ينبغي أن يدرك العدو الصهيوني أنه عاجز كليا عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني وشبابه المقاوم الذين يجترحون ملاحم بطولية في جنين ونابلس وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة".



كما بارك البيان عودة العلاقات بين سوريا وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وبما يصب في مصلحة القضية الفلسطينية ويعزز من قوة محور المقاومة.