الاحتلال يرفض تسليم جثمان الشهيد التميمي لعائلته أو رؤيتها له

ونقلت وكالة "صفا" عن المحامي خلدون نجم أنّ شرطة الاحتلال رفضت رؤية عائلة التميمي لنجلها عدي، واكتفت بتعرفها عليه، كما رفضت تسليم جثمانه.



وأضاف أنه سيقدم طلبا الأحد المقبل للسماح لعائلة الشهيد عدي برؤيته.



وأوضح أنَّ شرطة الاحتلال رفضت خروج والدة الشهيد من الحبس المنزلي في منزل عائلتها ببلدة سلوان بالقدس المحتلة حتى تاريخ 25 من الشهر الجاري، كما رفضت وصولها إلى مخيم شعفاط حتى نهاية هذا الشهر.



ولفت إلى أنَّ ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية مددت -اليوم- توقيف شقيق الشهيد قاسم التميمي حتى الاثنين المقبل، علما أنه معتقل منذ التاسع من الشهر الجاري.