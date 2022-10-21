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الجمعة 21 تشرين الأول 2022 ساعة 07:26

وزير خارجية أرمينيا يؤكد على تعزيز العلاقات مع طهران

وزير خارجية أرمينيا يؤكد على تعزيز العلاقات مع طهران
وفي مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان، اثر اللقاء الذي جرى بينهما في يريفان، الخميس، قال ميرزويان، ان مشاكل المنطقة يجب حلها عبر دول الجوار ومن خلال الحوار. ناقشنا المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأضاف وزير الخارجية الأرميني: اننا نولي أهمية كبيرة للبنية التحتية للطرق لتعزيز العلاقات مع إيران.

وقال: "نشعر بالسرور لأن زيارة وزير الخارجية الإيراني مرتبطة بافتتاح القنصلية الإيرانية وهي خطوة مهمة للتعاون بين إيران وأرمينيا".

وتابع وزير خارجية أرمينيا :"لقد جرت محادثات عديدة بشأن اتفاقية السلام (بين اذربيجان وارمينيا)، وحاولنا دائمًا أن نكون بنائين ونضع حلولاً بناءة وقد تمكنا من التوصل لاتفاقات ونأمل بإزالة العقبات.

وبشأن ممر البحر الأسود والخليج الفارسي قال: أرمينيا مهتمة بهذا الممر. لقد وقعنا نحن وإيران وبلغاريا اتفاقا والمفاوضات جارية مع دول أخرى وحتى دول لم تشارك في هذا البرنامج منذ البداية. أعتقد أن هذا الممر يهم دول أخرى، بما في ذلك الهند.

وقال وزير خارجية أرمينيا أيضا عن المحادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على هامش اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في براغ: هذا الاجتماع الذي عقد في براغ يشبه الاجتماعات التي عقدت لذلك.

فيما يتعلق بمعاهدة السلام والخلافات بين أرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورنو قرة باغ، فقد تم إجراء العديد من المحادثات، وحاولنا دائمًا أن نكون بنائين ونجد حلولًا بناءة ومقبولة، وآمل أن نتوصل إلى نتيجة إيجابية.
رقم : 1020284
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