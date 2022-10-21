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الجمعة 21 تشرين الأول 2022 ساعة 07:29

عبداللهيان: اتفقنا على إقامة تعاون أقوى بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

عبداللهيان: اتفقنا على إقامة تعاون أقوى بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
ولفت وزير الخارجية الايراني الى وجود اتهامات لا اساس له في الوكالة ضد انشطة ايران النووية السلمية وقال انه تم الاتفاق على كيفية الرد على أسئلة وكالة الطاقة الذرية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني أفي يريفان الخميس ، شرح وزير الخارجية عملية مفاوضات رفع الحظر وقال: لقد تبادلنا الرسائل مع الجانب الأميركي في الأسابيع والأيام الماضية، وفق المحادثات التي أجريتها مع السيد بوريل (مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي) قبل ساعة من زيارتي إلى يريفان، يمكنني القول أن كل شيء يمضي في المسار الصحيح. اتفقنا على إقامة تعاون أقوى بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية".

وأضاف: هنالك اتهامات لا أساس لها في الوكالة ضد الأنشطة النووية السلمية لجمهورية إيران الإسلامية. اتفقنا على كيفية الرد على أسئلة الوكالة وتم وضع البروتوكول اللازم والاتفاق عليه بين الطرفين.

وقال وزير الخارجية الايراني انه تم التوصل إلى اتفاق لتبادل الإفراج عن سجناء إيرانيين وأمريكيين، وأضاف: ان دولة ثالثة كمندوب لاميركا ارسلت وفدا الى طهران حيث تم الافراج عن سجين أمريكي من أصل إيراني في اطار مبادرة انسانية.

وانتقد وزير الخارجية الايراني اميركا وبعض الدول الأوروبية التي دعمت أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وقال: هنالك فرق بين الإرهابيين والمشاغبين وبين المحتجين السلميين في إيران. لم يتم القبض على أي شخص كمتظاهر في إيران ويجب ألا تدعم أمريكا الإرهابيين والمشاغبين في ايران.
رقم : 1020285
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