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الجمعة 21 تشرين الأول 2022 ساعة 08:14

"كتيبة جنين" تمطر معسكر سالم الاحتلالي بوابل من الرصاص

"كتيبة جنين" تمطر معسكر سالم الاحتلالي بوابل من الرصاص
و هذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.

بعون الله وقوته نعلن في سرايا القدس - كتيبة جنين، تمكن مجاهدونا من إمطار معسكر سالم الاحتلالي بصليات من الرصاص المبارك في تمام الساعة الثالثة والربع عصراً.

كما تمكن مجاهدونا من استهداف حاجز الجلمة الاحتلالي في تمام الساعة الرابعة عصراً بوابل من الرصاص، وانسحاب كافة مجاهدينا الأبطال بسلام.

قتـالنـا مـاض حتى القـدس

وانه لجهادٌ جهاد نصر او استشهاد

إخوتكم في كتيبة جنين- سرايا القدس

الخميس 20 تشرين أول/ أكتوبر 2022م
مصدر : وكالات
رقم : 1020295
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