عُمان ترفض فتح مجالها الجوي أمام الطائرات "الإسرائيلية"

ونقلت الصحيفة العبرية عن شركة الطيران "الإسرائيلية" يوم الخميس قرار إلغاء رحلاتها الجوية إلى الهند في الشهرين المقبلين؛ بسبب استمرار رفض سلطنة عُمان السماح للطيران الإسرائيلي بالمرور في أجوائها، بعد حصول "تل أبيب" على موافقة الرياض بشأن مرور الطائرات فوق أجوائها.



وقالت إنّ "الرفض العماني المفاجئ شكّل عقبة أساسية ستعمل على تأخير تسيير الرحلات الجوية الإسرائيلية باتجاه الشرق نحو آسيا"، موضحة أنّ الركاب الذين اشتروا تذاكر طيران على متن خطوط الشركة الإسرائيلية تلقوا إشعارات بإلغاء رحلاتهم.



وكبّد الرفض العماني المستمر، شركة الطيران "الإسرائيلية" خسائر فادحة بعد إلغاء رحلاتها وإعادة الأموال للصهاينة الذين قاموا بحجز رحلاتهم بعد موافقة الرياض على استخدام الشركة لأجوائها إلى الهند.



وبعد أن انتظرت جميع شركات الطيران "الإسرائيلية" منذ سنوات أن تسمح السعودية لطائراتها بالتحليق في مجالها الجوي، فقد جاءت الموافقة أخيرا بعد اتصالات بين الرياض و"تل أبيب" بواسطة واشنطن، لكن الجهود تعطلت في لحظاتها الأخيرة بعد ظهور عائق جديد غير متوقع تمثل في رفض سلطنة عمان للطائرات "الإسرائيلية" بالتحليق في أجوائها، مما يفقد الخطوة السعودية أي معنى لها على أرض الواقع.