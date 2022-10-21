إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر في شاطئ 'شكا' شمالي لبنان

وغرّد الجيش اللبناني اليوم الجمعة عبر حسابه على تويتر: أحبطت قوة من الجيش عملية تهريب أشخاص عبر البحر عند شاطئ بلدة شكا وأوقفت 55 شخصاً من الجنسيات اللبنانية والسورية والعراقية.



كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ح.ط.) صاحب المركب المستخدَم في العملية والمواطنَين (خ.ط.) و( أ.ط.) المتورطَين فيها.



وكان مركب لبناني قد غرق على متنه أكثر 150 شخص قبالة شاطئ طرطوس سورية ووصل عدد ضحايا المركب إلى 99 شخصاً.



ووفق أقوال الناجين فإن المركب انطلق من منطقة المنية في طرابلس شمال لبنان منذ الثلاثاء قبل الماضي بقصد الهجرة إلى قبرص، ويحمل أشخاصا من جنسيات عدة، حيث ارتفع عدد ضحايا المركب قبالة ساحل محافظة طرطوس السورية إلى 99 شخصا، وذلك بعد العثور الاثنين الماضي، على جثة جديدة تم تسليمها إلى الهيئة العامة لمستشفى الباسل.