بايدن يهاجم الجمهوريين لاقتراحهم تقليص المساعدات المالية لأوكرانيا

وقال بايدن أثناء فعالية انتخابية في ولاية بنسلفانيا: "قالوا إنه إذا فازوا، فمن غير المرجح أن يمولوا، وأن يستمروا في تمويل أوكرانيا".



وأضاف: "هؤلاء الرجال لا يفهمون ذلك. إنها أكبر بكثير من أوكرانيا. إنها أوروبا الشرقية. إنه الناتو. إنها نتائج تبعية خطيرة وخطيرة حقا".



وتابع: "ليس لديهم أي إحساس بالسياسة الخارجية الأمريكية".



وقال الجمهوري كيفن مكارثي، يوم الثلاثاء، إنه إذا حقق حزبه مكاسب متوقعة على نطاق واسع في الانتخابات النصفية، فلن يكتب "شيكا على بياض" لأوكرانيا.



وكان التحذير أول إشارة رسمية إلى أن كييف قد تواجه معركة أكثر صرامة للحصول على التمويل الأمريكي، مع بدء تراجع الدعم من الحزبين في واشنطن.



ويأمل مكارثي أن يصبح رئيس مجلس النواب - ثالث أكبر منصب في السياسة الأمريكية بعد الرئيس ونائب الرئيس - إذا استولى الجمهوريون على مجلس النواب في تصويت 8 نوفمبر.