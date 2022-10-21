الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 تشرين الأول 2022 ساعة 12:53

أوغلو يدعو لرفع اجراءات الحظر عن إيران لخفض سعر النفط

أوغلو يدعو لرفع اجراءات الحظر عن إيران لخفض سعر النفط
وفي كلمة خلال كلمة له في اجتماع لحزبه العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية مرسين جنوبي تركيا، أشار تشاووش أوغلو إلى "أننا نرى تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من أوبك+، وهو (التهديد الأمريكي للسعودية) ما لا يمكننا قبوله"، مشددا على أن "هذا الاستقواء والتنمر من طرف الولايات المتحدة ليس أمرا صائبا".

وتوجه إلى اميركا والغرب قائلا، انه لا يمكن حل أزمة الطاقة عالميا، فقط من خلال تهديد المملكة العربية السعودية.. مشيرا الى انه اذا أردتم خفض أسعار الطاقة عالمياً، فارفعوا اجراءات الحظر المفروضة على إيران، كما أكد أنه "لا يمكن حل مشكلة نقص الطاقة من خلال التهديدات".
مصدر : وكالات
رقم : 1020319
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة
21 تشرين الأول 2022
"قضية الأسرى" .. تراجع الرياض هرباً من غضب "أنصار الله"
"قضية الأسرى" .. تراجع الرياض هرباً من غضب "أنصار الله"
21 تشرين الأول 2022
"التضخم الجشع" واستغلال أمريكا الاقتصادي لمخاوف أوروبا في أعقاب الأزمة الأوكرانية
"التضخم الجشع" واستغلال أمريكا الاقتصادي لمخاوف أوروبا في أعقاب الأزمة الأوكرانية
21 تشرين الأول 2022
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي
20 تشرين الأول 2022
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين
20 تشرين الأول 2022
صفعة أسترالية للأوهام الصهيونية.. ترحيب عربي وغضب إسرائيلي
صفعة أسترالية للأوهام الصهيونية.. ترحيب عربي وغضب إسرائيلي
20 تشرين الأول 2022
السعودية والحرية.. حقوق الإنسان منتهكة داخل أسوار المملكة
السعودية والحرية.. حقوق الإنسان منتهكة داخل أسوار المملكة
20 تشرين الأول 2022
أردوغان يتحضر لزيارة الكيان الصهيونيّ.. الدلالات والنتائج؟
أردوغان يتحضر لزيارة الكيان الصهيونيّ.. الدلالات والنتائج؟
20 تشرين الأول 2022
لغز خلافة محمود عباس عشية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة
لغز خلافة محمود عباس عشية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة
19 تشرين الأول 2022
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي.. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي.. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
19 تشرين الأول 2022
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
19 تشرين الأول 2022
اجتماع لإعادة اللاجئين السوريين.. من يضع العصي في عجلاته؟
اجتماع لإعادة اللاجئين السوريين.. من يضع العصي في عجلاته؟
19 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة
"قضية الأسرى" .. تراجع الرياض هرباً من غضب "أنصار الله"
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين