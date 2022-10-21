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الجمعة 21 تشرين الأول 2022 ساعة 12:54

توضيح للسوداني ردا على الإطار حول آلية تشكيل الحكومة

توضيح للسوداني ردا على الإطار حول آلية تشكيل الحكومة
وذكر المكتب الإعلامي في بيان، أنه "إشارة إلى بيان الإطار التنسيقي، نؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات".

وتابع البيان: "ويُترك أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقا للأوزان الانتخابية لكل كتلة".

وفوّض الإطار التنسيقي، أمس الخميس، رئيسَ الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الاختيار بين الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية من الكتل النيابية أو اقتراح مرشحين جدد، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد الإطار التنسيقي، أن السوداني "مفوض بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل نفس المكون"، باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع".
مصدر : وكالات
رقم : 1020320
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