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الجمعة 21 تشرين الأول 2022 ساعة 12:59

برلماني إيراني: على المسؤولين الأوروبيين الحفاظ على سمعتهم

برلماني إيراني: على المسؤولين الأوروبيين الحفاظ على سمعتهم
جاء ذلك في معرض رد فعله على التخرصات التي اطلقها المسؤولون الاوروبيون بينهم الرئيس الفرنسي "امانويل ماكرون " ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي ازاء اعمال الشغب الاخيرة، وتأييدهم لها وقال: ان هذه الاعمال قد انتهت ولن تعيق مسيرة ايران قيد انملة.

وأضاف نائب أهالي مدن تبريز وآذر شهر واسكو في البرلمان الايراني قائلا: ان التاريخ أظهر وقوف دول مثل فرنسا الى جانب أعداء الشعب الايراني وان مواقفهم الاخيرة ليست بالشيء الجديد حيث أن فرنسا كانت قد زودت صدام بطائرات الميراج التي ضرجت الابرياء بدمائهم.

وشدد " مير تاج الديني " على أن النظام الاسلامي يتميز بقاعدة شعبية عريضة، موضحا أن الشعب الايراني الواعي يعلم جيدا بأن الذين يقومون بأعمال تخريب انما ينفذون هذه الاعمال بتحريض الاجانب والجماعات المعادية لهذا الشعب المسلم.
مصدر : وكالات
رقم : 1020324
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