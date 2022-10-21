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الجمعة 21 تشرين الأول 2022 ساعة 16:01

تركيا تستعد لإنشاء نقاط عسكرية جديدة على معبري ديربلوط والغزاوية

تركيا تستعد لإنشاء نقاط عسكرية جديدة على معبري ديربلوط والغزاوية
واضافت تنسيقيات المسلحين ان الهدف الأساس لتحالف جبهة النصرة مع ما تسمى فرقة الحمزات والعمشات والذي بات يديره أبو ماريا القحطاني و اسمه الحقيقي ميسر علي موسى عبد الله الجبوري الشرعي في جبهة النصرة يتمثل برغبة النصرة بتوسيع نفوذها خارج سوريا، وهو هدف بعيد لطالما أشار إليه أبو محمد الجولاني (أحمد حسين الشرع) عبر خطاباته.

وتؤكد المصادر أن الهيئة تجهز حاليا المئات من المقاتلين من جنسيات متعددة بهدف ارسالهم إلى معسكرات تشرف عليها تركيا، ومنها معسكر اليرموك على أن هؤلاء هم من عناصر (فرقة الحمزة، سليمان شاه، أحرار الشام) وذلك من خلال عملية تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا والتي تتم عبر تركيا وينقلون جواً من مطار اسطنبول إلى مطار بنغازي على دفعات.
مصدر : وكالات
رقم : 1020358
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