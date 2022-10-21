الادميرال ايراني: اوقفنا زورقين أمريكيين مسيرين في اطار إرساء الامن البحري

وقال قائد البحرية للجيش الایراني الادميرال شهرام ايراني في تصريحه خلال مراسم استقبال المجموعة البحرية الـ 84 بحضور كوادر القوة واسرهم في بدرعباس: ان المجموعة البحرية الـ 84 التابعة للقوة البحرية للجيش تمكنت من تنفيذ عملية المرافقة الأمنية وإرساء الأمن البحري على أعلى مستوى، مضيفا: ان البحرية الإيرانية اوقفت زورقين أمريكيين مسيرين بمياه البحر الأحمر.



وأضاف الأميرال إيراني: على أمريكا أن تعلم أنه في حال تواجدها البحري في اي مكان، فعليها الامتثال للقوانين الدولية محذرا أن ايران بوجودها القوي في المنطقة، ستتعامل بحزم مع أي خطوة تعرض أمن وسلامة الملاحة الدولية للخطر .



واكد انه من دواعي فخرنا ان المجموعة البحرية الـ 84 وقفت بثبات وحزم أمام قوات الشيطان الاكبر وجهاً لوجه، في المياه البعيدة.



وأضاف قائد البحرية للجيش: ان القوة البحرية نفذت عملية مرافقة لأكثر من 64 سفينة ايرانية، لافتا الى ان لهذه القوة سيطرة تامة على الوحدات العائمة بشكل كامل التجهيز.



وانهت المجموعة البحرية الـ 84 التابعة للقوة البحرية للجيش، تحت قيادة مدمرة "جمران" الإيرانية الصنع، 86 يومًا من مهمتها في مرافقة السفن التجارية وناقلات النفط التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فضلاً عن حماية مصالح البلاد في المياه المفتوحة.