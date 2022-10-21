الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 تشرين الأول 2022 ساعة 18:25

الادميرال ايراني: اوقفنا زورقين أمريكيين مسيرين في اطار إرساء الامن البحري

الادميرال ايراني: اوقفنا زورقين أمريكيين مسيرين في اطار إرساء الامن البحري
وقال قائد البحرية للجيش الایراني الادميرال شهرام ايراني في تصريحه خلال مراسم استقبال المجموعة البحرية الـ 84 بحضور كوادر القوة واسرهم في بدرعباس: ان المجموعة البحرية الـ 84 التابعة للقوة البحرية للجيش تمكنت من تنفيذ عملية المرافقة الأمنية وإرساء الأمن البحري على أعلى مستوى، مضيفا: ان البحرية الإيرانية اوقفت زورقين أمريكيين مسيرين بمياه البحر الأحمر.

وأضاف الأميرال إيراني: على أمريكا أن تعلم أنه في حال تواجدها البحري في اي مكان، فعليها الامتثال للقوانين الدولية محذرا أن ايران بوجودها القوي في المنطقة، ستتعامل بحزم مع أي خطوة تعرض أمن وسلامة الملاحة الدولية للخطر .

واكد انه من دواعي فخرنا ان المجموعة البحرية الـ 84 وقفت بثبات وحزم أمام قوات الشيطان الاكبر وجهاً لوجه، في المياه البعيدة.

وأضاف قائد البحرية للجيش: ان القوة البحرية نفذت عملية مرافقة لأكثر من 64 سفينة ايرانية، لافتا الى ان لهذه القوة سيطرة تامة على الوحدات العائمة بشكل كامل التجهيز.

وانهت المجموعة البحرية الـ 84 التابعة للقوة البحرية للجيش، تحت قيادة مدمرة "جمران" الإيرانية الصنع، 86 يومًا من مهمتها في مرافقة السفن التجارية وناقلات النفط التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فضلاً عن حماية مصالح البلاد في المياه المفتوحة.
رقم : 1020365
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة
21 تشرين الأول 2022
"قضية الأسرى" .. تراجع الرياض هرباً من غضب "أنصار الله"
"قضية الأسرى" .. تراجع الرياض هرباً من غضب "أنصار الله"
21 تشرين الأول 2022
"التضخم الجشع" واستغلال أمريكا الاقتصادي لمخاوف أوروبا في أعقاب الأزمة الأوكرانية
"التضخم الجشع" واستغلال أمريكا الاقتصادي لمخاوف أوروبا في أعقاب الأزمة الأوكرانية
21 تشرين الأول 2022
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي
20 تشرين الأول 2022
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين
20 تشرين الأول 2022
صفعة أسترالية للأوهام الصهيونية.. ترحيب عربي وغضب إسرائيلي
صفعة أسترالية للأوهام الصهيونية.. ترحيب عربي وغضب إسرائيلي
20 تشرين الأول 2022
السعودية والحرية.. حقوق الإنسان منتهكة داخل أسوار المملكة
السعودية والحرية.. حقوق الإنسان منتهكة داخل أسوار المملكة
20 تشرين الأول 2022
أردوغان يتحضر لزيارة الكيان الصهيونيّ.. الدلالات والنتائج؟
أردوغان يتحضر لزيارة الكيان الصهيونيّ.. الدلالات والنتائج؟
20 تشرين الأول 2022
لغز خلافة محمود عباس عشية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة
لغز خلافة محمود عباس عشية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة
19 تشرين الأول 2022
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي.. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي.. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
19 تشرين الأول 2022
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
19 تشرين الأول 2022
اجتماع لإعادة اللاجئين السوريين.. من يضع العصي في عجلاته؟
اجتماع لإعادة اللاجئين السوريين.. من يضع العصي في عجلاته؟
19 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة
"قضية الأسرى" .. تراجع الرياض هرباً من غضب "أنصار الله"
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين