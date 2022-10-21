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الجمعة 21 تشرين الأول 2022 ساعة 18:30

عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
وقالت مصادر محلية إن "أهالي القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، توافدوا إلى المسجد الأقصى، رغم العراقيل والتشديدات عند الحواجز ومداخل مدينة القدس المحتلة"، لافتة إلى أن "المصلين أدوا صلاة الغائب في رحاب المسجد الأقصى على شهداء فلسطين".

وأفادت بأن "قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتواجدت عند بواباته، وأوقفت المصلين المتوافدين من أنحاء فلسطين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد".

كما أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح الشهداء، بينما قام شبان ملثمون بتعليق صور الشهيد المقدام عدي التميمي، وأعلام المقاومة وشهدائها في ساحات المسجد الأقصى.

وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب الأقصى الشيخ محمد سليم أن" المسجد الأقصى آية محكمة من القران وعقيدة لدى المسلمين وكل القرارات والمؤتمرات لا قيمة لها من دونه."

وقال إن "بيت المقدس سيبقى حاكمًا على الأمة وشعوبها، وعلى كل من هو قادر على نصره ولم ينصره".

وأشار خطيب الأقصى إلى أن "أرض فلسطين، أرض وقف إسلامي يحرم التنازل عنها أو عن أجزاء منها أو تركها مطمعا للاحتلال".

كما دعا الشيخ سليم ل"لمّ شمل المسجد الأقصى بالمسلمين، لإنقاذه بعد أن خرج من مرحلة الأخطر إلى مرحلة أخطر منها".

ونبه إلى أن "الشعب الفلسطيني يعيش أفضل أيامه بذلاً وعطاءً وتضحية وفداء"، داعياً لـ"لإفراج عن المعتقلين السياسيين".

وأوضح أن "شبعنا يتطلع لتوحيد الصف ولم الشمل"، مؤكداً أن "المقدسيين سيبقون أهلا للرباط في المسجد الأقصى، حتى يأتي أمر الله ولن يثنيهم عن اظهار الحق أهل التقاعس والخذلان".

وكان آلاف الفلسطينيين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال إليه وأداء الصلاة فيه.

وقالت مصادر مقدسية إن" 50 ألف مصل من القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من أهل الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة".
مصدر : وكالات
رقم : 1020370
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