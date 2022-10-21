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الجمعة 21 تشرين الأول 2022 ساعة 18:32

'انصار الله' لن تسمح لأي احد بسرقة ثروات الشعب اليمني

ولفتت وسائل االاعلام اليمنية الى أن "الانفجارين حدثا بالتزامن مع دخول ناقلة نفطية عملاقة إلى المرفأ، لنقل مليوني برميل من الخام المنتج من حقول المسيلة غرب حضرموت".

واشارت المصادر اليمنية الى ان "ذلك يأتي عقب أيام من إعلان جماعة " أنصار الله "، مطلع تشرين الأول الحالي، إبلاغ الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف عمليات الإنتاج والتصدير ردا على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين".

ویقوم تحالف العدوان ومرتزقته بنهب النفط الخام اليمني بواسطة سفن عملاقة تأتي إلى الموانئ اليمنية، وبمعدل شحنة واحدة على الأقل شهريا، كما تظهر مواقع رصد حركة الملاحة الدولية.

وكان قائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، حذر خلال كلمته في الـ21 من سبتمبر 2022، من مواصلة نهب الثروة الوطنية من قبل أي شركة أجنبية تتواطأ مع تحالف العدوان.

واشار رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام فی وقت سابق أن إيرادات اليمن السيادية من النفط والغاز التي تنهب من دول العدوان كفيلة بصرف الرواتب لكافة الموظفين ومعاشات المتقاعدين، مؤكداً أن المراوغة في الاستحقاقات الإنسانية والقانونية لن تؤدي لسلام ثابت وحقيقي.

وعلى الرغم من المعاناة والأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني والتي تعد الأسوأ على مستوى العالم، يواصل تحالف العدوان ومرتزقته نهب مليارات الدولارات من ثروات اليمن النفطية والغازية، دون اكتراث بهذه المعاناة.
رقم : 1020372
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