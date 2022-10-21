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الجمعة 21 تشرين الأول 2022 ساعة 19:34

أمیرعبداللهیان: نعتبر أمن أرمينيا من أمننا

أمیرعبداللهیان: نعتبر أمن أرمينيا من أمننا
وأعرب أمیر عبداللهیان خلال مشارکته حفل الافتتاح الرسمي للقنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية في كابان بأرمينيا عن ارتياحه لافتتاح هذه القنصلية.

وأكد أن إيران تعتبر أمن أرمينيا من أمنها وأمن المنطقة ، موضحا، سياستنا تعتمد علی احترام السيادة ووحدة أراضي دول الأخری وسنبذل الجهد من أجل زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتابع قائلا نحن نعتبر أرمينيا أحد طرق العبور المهمة بين الشمال والجنوب، وسوف نتعاون مع الحكومة الأرمينية لتعزيز وتوسيع هذا الطریق وتسريع حركة سائقي الشاحنات والركاب.

وأعلن استعداد إيران لفتح القنصلية العامة لأرمينيا في مدینة تبريز شمال غرب البلاد.

من جانبه قال وزير خارجية أرمينيا، آرارات ميرزويان،إن اليوم یعتبر مهما بالنسبة لإیران وأرمينيا نظرا إلی العلاقات التاريخية وطويلة الأمد وحسن الجوار بينهما كما أن افتتاح القنصلية العامة سيساعد على تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين.

وقال إن المسار الذي سلكناه في السنوات الثلاثين الماضية في العلاقات الثنائية هو استراتيجي.

وأشار إلى استعداد إيران لفتح قنصلية عامة في تبريز وأعلن عزم بلاده على ذلك وأوضح أن إيران كانت وستظل شريكاً مهما لأرمينيا.

وتابع قائلا، يتعاون البلدان في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والمواصلات.

وأعرب عن أمله في أن یسهم افتتاح هذه القنصلية في تعزيز العلاقات الثنائیة بين البلدين أكثر فأكثر ويتسبب مزيد من الاتصالات بين الشعبين الإيراني والأرميني.
رقم : 1020378
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