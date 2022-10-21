الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 تشرين الأول 2022 ساعة 19:45

دعوات للمشاركة بوقفة تضامنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في رام الله

دعوات للمشاركة بوقفة تضامنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في رام الله
وأكد الأهالي أنه" الوقفة ستنظم يوم غد السبت، 22 أكتوبر، الساعة الخامسة عصرًا، على دوار المنارة وسط رام الله."

وبينوا أن "الوقفة تأتي للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المضربين عن الطعام في سجون السلطة لليوم الـ26 على التوالي، في ظروف احتجاز سيئة جدًّا".

وأشاروا إلى أنه "منذ 140 يومًا، وخيرة أبناء فلسطين في زنازين السلطة، على خلفية توجهاتهم السياسية".

ويعاني المعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام في سجون السلطة وضعًا صحيًّا صعبًا، في ظل استمرار إضرابهم لليوم الـ 26 على التوالي.

والمضربون هم الأسرى المحررون: أحمد هريش، وأحمد خصيب، وقسام حمايل، وجهاد وهدان، وخالد نوابيت، واعتقلوا إلى جانب منذر رحيب الذي لم يتمكن من الإضراب عن الطعام بسبب وضعه الصحي.
مصدر : وكالات
رقم : 1020381
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة
21 تشرين الأول 2022
"قضية الأسرى" .. تراجع الرياض هرباً من غضب "أنصار الله"
"قضية الأسرى" .. تراجع الرياض هرباً من غضب "أنصار الله"
21 تشرين الأول 2022
"التضخم الجشع" واستغلال أمريكا الاقتصادي لمخاوف أوروبا في أعقاب الأزمة الأوكرانية
"التضخم الجشع" واستغلال أمريكا الاقتصادي لمخاوف أوروبا في أعقاب الأزمة الأوكرانية
21 تشرين الأول 2022
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي
20 تشرين الأول 2022
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين
20 تشرين الأول 2022
صفعة أسترالية للأوهام الصهيونية.. ترحيب عربي وغضب إسرائيلي
صفعة أسترالية للأوهام الصهيونية.. ترحيب عربي وغضب إسرائيلي
20 تشرين الأول 2022
السعودية والحرية.. حقوق الإنسان منتهكة داخل أسوار المملكة
السعودية والحرية.. حقوق الإنسان منتهكة داخل أسوار المملكة
20 تشرين الأول 2022
أردوغان يتحضر لزيارة الكيان الصهيونيّ.. الدلالات والنتائج؟
أردوغان يتحضر لزيارة الكيان الصهيونيّ.. الدلالات والنتائج؟
20 تشرين الأول 2022
لغز خلافة محمود عباس عشية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة
لغز خلافة محمود عباس عشية الانتفاضة الفلسطينية الثالثة
19 تشرين الأول 2022
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي.. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي.. هل تفرض صنعاء معادلة جديدة؟
19 تشرين الأول 2022
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
تحديات وأولويات العملية السياسية الجديدة في العراق
19 تشرين الأول 2022
اجتماع لإعادة اللاجئين السوريين.. من يضع العصي في عجلاته؟
اجتماع لإعادة اللاجئين السوريين.. من يضع العصي في عجلاته؟
19 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة
"قضية الأسرى" .. تراجع الرياض هرباً من غضب "أنصار الله"
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين