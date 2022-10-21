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الجمعة 21 تشرين الأول 2022 ساعة 20:22

الاحتلال يعتقل فلسطينيين أحدهما من ذوي الإعاقة في الخليل

الاحتلال يعتقل فلسطينيين أحدهما من ذوي الإعاقة في الخليل
وقالت مصادر محلية، إن" قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادي أبو سنينه وهو من ذوي الإعاقة، خلال مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية، كما أصيب العشرات بالاختناق".

وأضافت أن "مواجهات اندلعت في المنطقة الجنوبية من الخليل، أصيب خلالها العشرات بالاختناق، واعتقل الاحتلال الشاب أحمد فارس الرجبي".

وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وقال شهود عيان، إن "قوات الاحتلال عززت من تواجدها على مدخل العروب بمحاذاة الشارع الاستيطاني، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق".
رقم : 1020382
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