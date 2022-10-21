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الجمعة 21 تشرين الأول 2022 ساعة 20:25

الرئاسة اللبنانية لم نقدم أي تنازلات في موضوع ترسيم الحدود

الرئاسة اللبنانية لم نقدم أي تنازلات في موضوع ترسيم الحدود
وذكرت الرئاسة في بيان اليوم الجمعة، إن "لبنان لم يقدم خلال المفاوضات أي تنازلات ولم يخضع لأي مساومات أو مقايضات أو صفقات أو إرادات دول خارجية، بل على العكس، فإن الكثير من الدول الشقيقة والصديقة ايدت الموقف اللبناني ووضعت امكاناتها بتصرفه".

كما شددت على أن "كل ما يروج عكس ذلك هو محض افتراء وتحليلات ومقالات لا تنطبق مع الواقع، ومن المعيب أن يصدر عن جهات يفترض أن تقف إلى جانب دولتها".

وأضاف البيان أن "ما تحقق هو حصيلة مفاوضات شاقة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الأميركي آموس هوكستين"، مؤكدةً أن "مسألة الترسيم إنجاز على مستوى الوطن ومن أجل أبنائه وليس من أجل شخص أو جهة أو حزب أو دولة خارجية".

وأملت رئاسة الجمهورية أن يتوقف "النهج الممعن في الاساءة الى كرامة الوطن وسيادته من خلال الادعاء بأن ما آلت اليه مفاوضات الترسيم هو نتيجة قرار خارجي من دولة أو أكثر، فيما هو في الواقع حصيلة قرار وطني صلب لا شريك فيه".

وختم البيان بأن الترسيم سوف يصب "في مصلحة لبنان واللبنانيين، وهذا ما سيظهر خلال مراحل التطبيق في الأشهر المقبلة".

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، قبول لبنان بالخطة الأميركية لترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل".

وقال عون في حينها إن "لبنان لم يتنازل عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل، كما استحصلنا على كامل حقل قانا، ولم يعترف لبنان بخط الطفافات".
مصدر : وكالات
رقم : 1020383
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