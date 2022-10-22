صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن صافرات الإنذار دوت في العديد من المناطق الأوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف.



وأعلنت حالة التأهب الجوي أيضا في كل من ميكولايف وخاركوف وأوديسا والجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه.



وأفادت تقارير إعلامية أوكرانية بانقطاع للتيار الكهربائي في مدينة كييف والمنطقة المحيطة بها، في وقت متأخر من مساء الجمعة.



نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.



وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً "إن مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".