الصفحة الرئيسية
0
السبت 22 تشرين الأول 2022 ساعة 09:46

السعودية تحكم على طبيبة تونسية بالسجن 15 عاما

السعودية تحكم على طبيبة تونسية بالسجن 15 عاما
وجاء هذا الحكم بعدما أبدت الطبيبة التونسية "مهدية المرزوقي" إعجابها بفيديو لتظاهرة مؤيدة لـ"حزب الله" اللبناني في العاصمة التونسية.

وقال شقيق الطبيبة التونسية، مهدية المرزوقي، إن شقيقته (51 عاما) التي تقيم وتعمل في السعودية منذ عام 2008 تم اعتقالها عام 2020 من قبل السلطات السعودية بعد تفاعلها مع فيديو تم نشره على موقع "تويتر" لتظاهرة مؤيدة لـ"حزب الله" أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية.

وتم توجيه تهم واهية للطبيبة التونسية تتعلق بـ"زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال في تماسك المجتمع والنظام العام والتعدي على مؤسسات الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام مواقع الشبكات المعلوماتية ونشرها تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تتضمن إشادة بدولة معادية وحزب الله اللبناني"..

السعودية تحكم على طبيبة تونسية بالسجن 15 عاما +فيديو

وأشار شقيقها إلى أن التحقيقات معها استمرت عاما كاملا، ثم تم الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنة، قبل أن يتم استئناف الحكم من قبل المحامي الذي عيّنته السلطات السعودية والحكم عليها بالسجن لمدّة 15 سنة عاما، داعيا الرئيس التونسي قيس سعيد والدبلوماسية التونسية للتدخل لدى السلطات السعودية للإفراج عن شقيقته.

وبحسب شقيقها نضال المرزوقي إن الطبيبة مهدية (قابلة قانونية)، تم اعتقالها في 25 تموز 2020، حيث سجلت أول مكالمة لهم معها في 21 آب من العام نفسه، أكدت المعتقلة احتجازها من قبل المباحث السعودية على خلفية قضية مرتبطة بنشاطها الجزئي على مواقع التواصل الاجتماعي، ليليه اتصال في ديسمبر/ تشرين الثاني 2020 أعلمت فيه المعتقلة ذويها بانتقالها من السجن في المدينة المنورة إلى سجن أبها.

وأكد شقيق المعتقلة المقيم في إيطاليا، محاولات العائلة التواصل مع القنصلية التونسية في جدة لدفعها للعب دور في القضية واستيضاح أسباب الاعتقال ومجرى القضية، لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن القنصلية وطوال فترة اعتقال الطبيبة لم تقدم إلا على إرسال ممثل عنها للقاء مهدية المرزوقي ولمرة واحدة فقط .

ما تعرضت له الطبيبة التونسية بات خبز النظام اليومي، لناحية تبني سياسة تغليظ الأحكام. وفي هذا السياق نذكر ما صدر عن محكمة الاسئناف الجزائية المتخصصة بحق المعتقلة نورة القحطاني بالسجن 45 سنة ومثلها منعا من السفر. القحطاني، امرأة تبلغ من العمر 49 عاما وأمٌّ لخمسة أطفال، اعتقلت يوم 4 يوليو 2021، وحكمت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة في شهر فبراير 2022 بالسجن 13 سنة، وبعد إطلاق سراحها حُكم عليها بالسجن ١٣ سنة أخرى منعاً من السفر.

واستندت المحكمة في هذا الحكم إلى التهم المزعومة التي وجهت إلى نورة القحطاني بما في ذلك "التحريض على المشاركة في أنشطة من يسعى إلى الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، نشر تغريدات كاذبة ومغرضة، تأييد فكر من يسعون إلى الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة وتعريض وحدتها للخطر ومتابعتهم ونشر مشاركاتهم، والانضمام إلى مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تسعى إلى ذات الغرض، متابعتهم على يوتيوب، المطالبة بإطلاق سراح معتقلين وحيازتها كتاباً ممنوعاً".

ولكن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في يوم 9 أغسطس الماضي أيّدت الأحكام السابقة، وأضافت تهما جديدة هي: إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية، والسعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام.

وزادت الاستئناف الحكم إلى 45 سنة سجناً، ومثلها (45 سنة) منعاً من السفر بعد إطلاق سراحها، وهذه الأحكام أتت كالآتي: 43 سنة استندت إلى مواد مختلفة من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وسنة استنادا إلى المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة تعزيرا.

وفي 9 أغسطس/آب 2022، أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكما يقضي بسجن المدافعة عن حقوق الانسان سلمى الشهاب (9 نوفمبر/تشرين الثاني 1988)، لمدة 34 عاما والمنع من السفر لمدة مماثلة، على خلفية تهم تتعلق بآرائها السلمية على موقع التدوين المصغر تويتر.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت في أواخر 2021 حكما ابتدائيا ضد الشهاب بالسجن لمدة 6 سنوات قبل أن تقوم الاستئناف برفعه لأكثر من خمسة أضعاف ونصف.

على الرغم من عدم نفاذ جميع درجات التقاضي، حيث عُدّ هذا الحكم سابقة خطرة تجاه الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان.

وسلمى أخصائية في صحة الأسنان وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز البريطانية، كما أنها محاضرة في جامعة الأميرة نورة. على المستوى الأسري، هي متزوجة وأم لطفلين، هما آدم ونوح.

في 15 يناير 2021، اعتقلت “السعودية” سلمى، وبعد تسعة أشهر ونصف بدأت محاكمتها، خضعت خلالها للتحقيق. وجهت لها “النيابة العامة” عدة تهم من بينها: "زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، نشر الفتنة، تقديم العون لمن يسعون إلى خلخلة النظام العام، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة في تويتر".

واستند قضاة محكمة الاستئناف لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله من أجل تبرير الحكم القاسي، على الرغم أن جميع التهم الموجهة لها ترتبط بنشاطها على تويتر.

ونشطت سلمى خلال حملات المطالبة برفع نظام الولاية على النساء من قبل أقاربهن الرجال، كما طالبت بالحرية لمعتقلي ومعتقلات الرأي كالمدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول وأعضاء جمعية حسم.
مصدر : وكالات
رقم : 1020463
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا تتصارع الجماعات الإرهابية مع بعضها البعض في سوريا؟
لماذا تتصارع الجماعات الإرهابية مع بعضها البعض في سوريا؟
تحرك "حزب الله" الفعال لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية
تحرك "حزب الله" الفعال لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية
22 تشرين الأول 2022
بعد الحِجاب جاءت المسيّرات.. هل خلت جعبة الغرب من الذرائع؟
بعد الحِجاب جاءت المسيّرات.. هل خلت جعبة الغرب من الذرائع؟
22 تشرين الأول 2022
كيف فشل الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؟
كيف فشل الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؟
22 تشرين الأول 2022
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
21 تشرين الأول 2022
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة
21 تشرين الأول 2022
"قضية الأسرى" .. تراجع الرياض هرباً من غضب "أنصار الله"
"قضية الأسرى" .. تراجع الرياض هرباً من غضب "أنصار الله"
21 تشرين الأول 2022
"التضخم الجشع" واستغلال أمريكا الاقتصادي لمخاوف أوروبا في أعقاب الأزمة الأوكرانية
"التضخم الجشع" واستغلال أمريكا الاقتصادي لمخاوف أوروبا في أعقاب الأزمة الأوكرانية
21 تشرين الأول 2022
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي
صنعاء تحذر وتتوعد بتأديب التحالف السعودي
20 تشرين الأول 2022
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين
أوروبا والحجاب.. تواصل للقرارات المستهدفة للمسلمين
20 تشرين الأول 2022
صفعة أسترالية للأوهام الصهيونية.. ترحيب عربي وغضب إسرائيلي
صفعة أسترالية للأوهام الصهيونية.. ترحيب عربي وغضب إسرائيلي
20 تشرين الأول 2022
السعودية والحرية.. حقوق الإنسان منتهكة داخل أسوار المملكة
السعودية والحرية.. حقوق الإنسان منتهكة داخل أسوار المملكة
20 تشرين الأول 2022
أردوغان يتحضر لزيارة الكيان الصهيونيّ.. الدلالات والنتائج؟
أردوغان يتحضر لزيارة الكيان الصهيونيّ.. الدلالات والنتائج؟
20 تشرين الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بعد الحِجاب جاءت المسيّرات.. هل خلت جعبة الغرب من الذرائع؟
كيف فشل الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني؟
كيان الاحتلال.. انتقادات أُمميّة وتجاهلٌ لتنفيذ القرارات
الکيان الإسرائيلي واتفاق ترسيم الحدود البحرية... الاعتراف بهزيمة مذلة