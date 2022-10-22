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السبت 22 تشرين الأول 2022 ساعة 12:09

قطر تدعو لتجنب التصعيد في تشاد وتجاوز الخلافات بالحوار

قطر تدعو لتجنب التصعيد في تشاد وتجاوز الخلافات بالحوار
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، يوم أمس، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الحالية في تشاد.

وأعربت الوزارة عن أمل دولة قطر في أن تنتهج جميع الأطراف الحوار سبيلاً لتجاوز الخلافات، وتطلعها إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد، بما يحقق تطلعات الشعب التشادي في السلام والتنمية والازدهار.

وشددت الخارجية القطرية على حرص الدوحة التام على استتباب الأمن والاستقرار في تشاد.

يشار إلى أن 60 شخصاً قتلوا بتشاد نتيجة اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومئات المحتجين على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، والتي كان مقرراً أن تنتهي في 20 أكتوبر الجاري.

وكان تقرر، في نهاية سبتمبر الماضي، بقاء محمد إدريس ديبي إيتنو رئيساً حتى إجراء انتخابات "حرة وديمقراطية" متوقعة في نهاية فترة انتقالية ثانية، سيتمكن ديبي خلالها من الترشح.

وتؤدي قطر دوراً في رئيسياً في إرساء السلام في تشاد، حيث وقعت السلطات الانتقالية في تشاد وجماعات من المعارضة، في أغسطس الماضي، في الدوحة، اتفاقاً للسلام برعاية قطرية.

وسبق توقيع الاتفاقية إجراء أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، في يوليو الماضي، مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها.

وفي 20 أبريل 2021، أعلن الجيش التشادي مقتل رئيس البلاد إدريس ديبي (68 عاماً)، متأثراً بجراحٍ أصيب بها خلال تفقُّد قواته في الشمال، حيث يشن المتمردون هجوماً لإسقاط نظامه الحاكم منذ 1990.

وعقب وفاته شكل مجلس عسكري انتقالي برئاسة نجله محمد (38 عاماً)؛ لقيادة البلاد لمدة 18 شهراً تعقبها انتخابات.
مصدر : وكالات
رقم : 1020493
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