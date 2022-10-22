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السبت 22 تشرين الأول 2022 ساعة 13:19
هكذا تتضامن الضاحية الجنوبية مع الشهيد البطل عدي التميمي
و أقام بعض مواطني لبنان عددًا من الأنشطة وتوزيع الخبز في بعض مناطق الضاحية و كتبوا : الى روح الشهيد عدي التميمي
مصدر :
موقع المنار
رقم :
1020503
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